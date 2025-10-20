ينتزع فريق Gotham FC مكانه في تصفيات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بهدف رائع من Rose Lavelle

لقد كان جوثام جولازو هو الذي ساعد نادي NWSL على تأمين مكانه في فترة ما بعد الموسم يوم الأحد بالتعادل 2-2 أمام Louisville FC.

سجلت نجمة جوثام روز لافيل ركلة حرة في الدقيقة 85 من مسافة 22 ياردة سكنت زاوية الشباك لتحقق هدف التعادل لتضمن رحلة فريقها الثالثة على التوالي إلى التصفيات.

قال لافيل: “فيما يتعلق بالركلة الثابتة، كان الأمر يتعلق بالانتظار لمعرفة مكان الجدار وأين يقف حارس المرمى. بدا الأمر وكأننا سنحصل على واحدة – لم يكن الأمر يتعلق بما إذا كان ذلك ممكنًا، ولكن متى. كنا نتمنى أن نتمكن من الحصول على هدف ثالث، وهذا شيء سنواصل العمل عليه في التدريب، والتأكد من أننا جاهزون. الأمر يبدأ من هنا”.

لا يزال هناك أسبوع أخير متبقي في موسم NWSL قبل بدء التصفيات، ولدى جوثام فرصة لتأمين المركز الرابع، مما يسمح لهم بالاستضافة في الجولة الأولى.

ويحتل جوثام حاليا المركز السابع في الترتيب.

النادي على بعد عامين فقط من الفوز بلقب الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في عام 2023 وهو في خضم أنجح سلسلة في تاريخ نادي جوثام.

قبل البطولة في عام 2023، كان جوثام قد وصل إلى مرحلة ما بعد الموسم مرتين فقط في عامي 2013 و2021.

قال مدرب نادي جوثام خوان كارلوس أموروس: “إن الوصول إلى التصفيات أمر لا بد منه”. “إن وجود نادي جوثام لكرة القدم في مثل هذا الدوري الصعب، خاصة على مدى السنوات الثلاث الماضية، يظهر الثبات. أريد أن أعطي الكثير من الفضل للاعبين والموظفين على جهودهم طوال العام. لقد كان عليهم القتال ضد العديد من التحديات، خاصة مع مباريات منتصف الأسبوع وغياب اللاعبين الأساسيين. اليوم، أظهروا مرونة. الفريق يستحق الفوز.”

تبدأ تصفيات الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في 7 نوفمبر، وسيلعب جوثام مباراته الأخيرة في الموسم العادي لهذا العام في 2 نوفمبر ضد إن سي كوريدج.