ينتشر خطأ Jung Hoo Lee المحرج في خسارة العمالقة

بعد أن أدى البيع السريع للموعد النهائي للتجارة في MLB إلى تجريد القائمة من القائمة، أعطى Jung Hoo Lee للعمالقة سببًا للاحتفال ليلة الاثنين. وبعد أقل من 24 ساعة، كان يجلس على المسار التحذيري بعد اللعب الذي كلفهم مباراة أخرى.

انتعش العمالقة من تأخرهم مرتين في الشوط التاسع يوم الثلاثاء ليعادلوا تكساس رينجرز 4-4. انتهت عودتهم بفارقين في النصف السفلي عندما قاد إيزيكيل دوران كرة عالية باتجاه المجال الأيمن.

تردد لي قبل أن يتراجع، وواجه صعوبة في تحديد موقع الكرة وفقد قدمه بالقرب من مسار التحذير. ومد قفازه، لكن الكرة سقطت بجانبه.

ظل لاعب فريق العمالقة جالسًا مع قبعته في مكان قريب حيث احتفلت تكساس بفوزها بنتيجة 5-4 بعد الخروج المزدوج.

يعتقد مدير العمالقة توني فيتيلو أن رد فعل لي في البداية كان مناسبًا للكرة التي بدت قادرة على مغادرة الحديقة.

وقال فيتيلو: “لقد فعل ما كان يتعين عليه القيام به في الاستراحة”. “إنه لم يكمل الصيد.”

لم تكن هذه هي القراءة الصعبة الأولى للي. مع تحميل القواعد في المركز الثامن، اصطف دوران كرة أخرى فوق رأسه لمضاعفة جولتين. بدا لي بطيئًا مرة أخرى في تحديد رحلتها ، مما سمح لتكساس ببناء الصدارة ومحو سان فرانسيسكو جولة واحدة لاحقًا.

جاءت الصراعات الدفاعية في أعقاب أحد أفضل عروض لي الهجومية هذا الموسم. لقد ذهب 3 مقابل 4 مع جولتين على أرضه وثلاثة من RBIs وقاعدة مسروقة خلال الفوز 5-1 يوم الاثنين على تكساس.

كان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أحد الضاربين القلائل الذين يمكن الاعتماد عليهم في تشكيلة العمالقة غير المتسقة. إنه يضرب .306 مع ثمانية زملاء، و43 من RBIs، و55 رمية وثماني سرقات بينما يسجل ضربات في 11 من مبارياته الـ13 الماضية.

وقال فيتيلو: “لقد انتهت المباراة للتو، لذا فأنت غاضب وتتساءل عما كان يمكن أن يحدث بشكل مختلف”. “يمكنك تفكيك مليون شيء.”

لقد أصبح هذا تمرينًا مألوفًا خلال موسم العمالقة الصعب. لقد أفسحت العروض الواعدة الطريق مرارًا وتكرارًا للنكسات المحبطة قبل أن تتمكن سان فرانسيسكو من بناء الزخم.

عبر مباراتين، جسد لي كلا الجانبين من عدم الاستقرار: الضارب الديناميكي القادر على حمل العمالقة والمدافع المتعثر ترك يراقب فرصة أخرى تسقط بعيدًا عن متناوله.