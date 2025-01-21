ينتقد نيك سابان انتقادات رايان داي “السخيفة للغاية”.

قدم نيك سابان دفاعًا حماسيًا عن المدرب الرئيسي لولاية أوهايو رايان داي في برنامج “College Gameday” يوم الاثنين والذي بدا وكأنه يأتي من مكان مألوف جدًا لمدرب ألاباما السابق.

تعرض داي لضغوط شديدة بسبب خسارة فريق Buckeyes أمام ميشيغان في الأسبوع الأخير من الموسم العادي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ولاية أوهايو – على الرغم من الرقم القياسي 10-2 – ستكون قادرة على المنافسة على اللقب الوطني.

سابان، الذي قضى 17 عامًا من مسيرته الأسطورية البالغة 28 عامًا في تدريب كرة القدم الجامعية في ألاباما، رد على “الرافضين” الذين شككوا في داي بينما فهموا أيضًا ما يمكن أن تفعله السلبية عندما تحيط ببرنامج ما.

نيك سابان: “أعتقد أنه من السخافة تمامًا أن يتم انتقاد رايان داي بالطريقة التي تعرض لها …” 🏈🎙️ #CFP pic.twitter.com/EILHFTRtxo – إعلان فظيع (@awfulanouncen) 20 يناير 2025

قال سابان: “أعتقد أنه من السخافة تمامًا أن يتم انتقاد رايان داي بالطريقة التي تعرض لها”. “كوني مدربًا، وقد دربت في ولاية أوهايو وعشت في الولاية لمدة 12 أو 14 عامًا، أقول لك، عندما يكون المشجعون سلبيين وتتخذ وسائل الإعلام موقفًا سلبيًا، فإن ذلك يؤثر على أشياء كثيرة. عليك أن تعطي الرجل الفضل. لقد قام ببناء القائمة، لقد قام ببناء القائمة لمدة ثلاث سنوات وقد تحسنت.

“لقد جعل مدربوه اللاعبين أفضل وقاموا بالكثير من التحسن وتغلبوا على الشدائد، خاصة في مباراة ميتشيغان. يجب أن نمنح الرجل الفضل ونكون إيجابيين، لأنه في كل مرة تكون سلبيًا، يؤثر ذلك على عملية التوظيف. إنه يؤثر على كل ما تفعله وقد تمكن من التغلب على الرافضين والوصول إلى مباراة البطولة الوطنية. سواء فزت أو خسرت، هذا الرجل يستحق الاحترام”.

قد تتاح الفرصة لداي لإلصاق الأمر بأحد أكبر منتقديه يوم الاثنين عندما تواجه ولاية أوهايو نوتردام في البطولة الوطنية في أتلانتا.

بدأ مدرب نوتردام السابق لو هولتز عداء مع داي في عام 2023 عندما شكك في صلابة فريق Buckeyes قبل المباراة بين المدرستين.

لم يتعامل داي باستخفاف مع التعليقات ورد على هولتز الذي تمسك ببندقيته.

ومن المتوقع أن يكون هولتز حاضراً يوم الاثنين، وفقاً لما ذكره زاك برازيلر من صحيفة The Post.