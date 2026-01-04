ينتقل درو ميستيماكر من شمال تكساس إلى ولاية أوكلاهوما في بوابة كبيرة

حصلت ولاية أوكلاهوما على دفعة قوية في مركز الظهير الوسطي.

درو ميستيماكر، الذي قاد كل كرة القدم الجامعية في FBS في ساحات التمرير مع شمال تكساس هذا الموسم، سينتقل إلى ولاية أوكلاهوما الموسم المقبل، وفقًا لتقارير متعددة.

وفقًا لـ On3، لدى Mestemaker أيضًا “صفقة لمدة عامين” بقيمة 7 ملايين دولار مرتبطة بالتزامه تجاه ولاية أوكلاهوما، والتي يبدو أنها مرتبطة بعقد لا شيء.

سينضم Mestemaker، الذي أكمل للتو موسمه الجديد مع Mean Green، إلى مدرب شمال تكساس السابق إريك موريس، الذي وقع عقدًا مدته خمس سنوات مع ولاية أوكلاهوما ليحل محل مايك جوندي في ديسمبر.

قال ميستيماكر لـ ESPN: “أعتقد أن العلاقات التي بنيتها هناك مع المدرب موريس والمدرب (شون) بروفي وجميع الموظفين والهجوم والدفاع” “أعتقد أن المدرب موريس هو أفضل لاعب في البلاد. البصيرة التي يتمتع بها، والطريقة التي يرى بها الهجوم، والطريقة التي يجعلني بها في الوسط مرتاحًا في كل ما نديره.

“أشعر أنني أهيئني للنجاح في كل ما يسميه.”

قاد Mestemaker فريق FBS من خلال الرمي لمسافة 4379 ياردة و 34 هبوطًا بينما أكمل 68.9 بالمائة من تمريراته، مما ساعد في قيادة شمال تكساس إلى الرقم القياسي 12-2 والفوز بالكرة على ولاية سان دييغو.

اختار اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أن يظل مخلصًا لموريس، قائلاً إنه متحمس لمواصلة اللعب تحت قيادته في ستيلووتر.

وأضاف ميستميكر: “لكي تكون نقطة البداية لكل شيء، والنقطة التي تم تأمينها أولاً، آمل أن يساعد نشر ذلك في مساعدة المزيد من الأسماء (اللاعبين) على إدراك مدى تميز هذا الطاقم حقًا”. “إذا لم أثق بهؤلاء الأشخاص بنسبة 100% في مسيرتي المهنية، فسوف أستغرق وقتًا أطول لرؤية ما هو موجود هناك واختبار الوضع.”

وتأتي هذه الخطوة بعد موسم مخيب آخر لفريق كاوبويز، الذي أنهى برصيد 1-11، وفشل في تحقيق الفوز في Big 12.

اعترف Mestemaker أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في ستيلووتر من أجل التحول المحتمل.

وقال: “أعلم أن المدرب موريس يعلم أن هناك عملاً يتعين القيام به”. “لكنه لم يخجل أبدًا من ذلك. كنا نعلم العام الماضي أنه كان هناك عمل يجب القيام به. اعتقد الناس أننا سنواجه صعوبات في لعب مباراة بالكرة مرة أخرى.

“أعرف أن هؤلاء الموظفين في الهجوم والدفاع لم يخجلوا أبدًا من التحدي.”