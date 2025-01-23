ينتقل هؤلاء النيكس من التألق إلى التفاقم ثم يعودون مرة أخرى

يمكن أن يكون نيكس متألقا. يمكن أن تكون رائعة. يمكن أن تبدو وكأنها الشكل الأكثر تقدمًا في هندسة كرة السلة في بعض الليالي، عندما يكون التمرير في محله، وعندما ينتج الدفاع فرصًا سريعة للكسر. يمكن أن تكون كهربائية. يمكن أن تكون متعة مشاهدتها. يمكنهم أن يجعلوك تحلم بأحلام كبيرة ومجنونة.

يمكن أن يكون نيكس مضطربًا. يمكن أن تكون مشددة. يمكن أن يتعثروا في بعض الأحيان من كلا الطرفين، حيث تبقى الكرة في كثير من الأحيان في مكان واحد، وهناك ليال يبدو فيها أنهم لا يفعلون شيئًا سوى السماح بالتصويبات الثلاثية المفتوحة على مصراعيها. يمكن أن تكون مملة. يمكن أن تكون مهمة روتينية للمشاهدة. يمكن أن يجعلوك تتساءل عما إذا كان بإمكانهم الخروج من الجولة الأولى.

باختصار، من المستحيل تصنيف نيكس.

وهذا يجعلها حالة شاذة في الوقت الرياضي عندما نقوم بتشريع جميع المواسم على أساس كل مباراة على حدة. كان الوقت هو أن كرة القدم فقط هي التي تلقت هذه المعاملة، وكان ذلك طبيعياً لأنها خاضت أقل عدد من المباريات وأقصر موسم. سلسلة هزائم في مباراتين متتاليتين في كرة القدم في موسم مكون من 12 أو 16 أو 17 مباراة يكون كارثة محتملة.