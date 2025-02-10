ينتقل Mekhi Becton من الطائرات “Dark Days” إلى مكافأة Super Bowl “العاطفية”

نيو أورليانز-عندما كان الأمر في كل مكان في يوم الأحد في Big Easy ، تم إغلاق Super Bowl 2025 في نسور 40-22 من بين رؤساء البطل مرتين ، وهو أكبر لاعب في الزي الرسمي ، الذي يكون مقبض وسائل التواصل الاجتماعي “تذكرة كبيرة ، بكى على هامش الفائز.

كان Mekhi Becton يواجه صعوبة في فهم اللحظة ، مع الأخذ في الاعتبار الثقب الأسود الظاهر الذي هرب منه.

كانت هناك أوقات في السنوات الأربع الأولى له في اتحاد كرة القدم الأميركي عندما أراد Becton بالتأكيد البكاء ولكن لأسباب مختلفة كثيرًا عن ليلة الأحد.

وربما فعل ذلك في لحظات هادئة بمفرده حيث كان يسخر من أنه أحد أكثر المسودات الضخمة في الجولة الأولى في تاريخ الطائرات المليئة بها بالفعل.

وقال بيكتون لصحيفة “ذا بوست بعد المباراة”: “هذا هو أسعد وأكثرها عاطفيًا ، فقد كنت بخلاف ابني يولد”. “كلاعب ، هذا شيء تحلم به.”

ماذا كان يدور في عقله على هذا الجانبين؟

“مجرد الحياة” ، قال بوتون. “التفكير في جميع المحاكمات والمحن التي مررت بها ، وجميع المشكوكين ، كل من أخبرني أنني لا أستطيع القيام بذلك.

“أنا طفل من ريتشموند ، فرجينيا” ، استمر بيكتون ، وأصبح عاطفيًا مرة أخرى. “الناس لا يخرجون من ريتشموند من حيث أنا. ليس من المفترض أن أكون هنا الآن. كنت أفكر في ذلك والتفكير في كل الناس يراقبونني في المنزل. كنت أفعل ذلك من أجلهم يا رجل “.

Becton ، وهو معالجة يسارية تم اختيارها من قبل الطائرات مع الاختيار الحادي عشر في عام 2020 ، حارب مشاكل في الوزن وإصابات في الركبة-وهو العدد الأول الذي من المحتمل أن يؤدي إلى الآخر-وأخيراً تم إطلاق سراحه بعد موسم 2023.

اعترفت الطائرات أخيرًا خطأها وانتقلت.

انتقل Becton أيضًا ، حيث وقع عقدًا لمدة عام واحد ، مع عقد مع النسور قبل هذا الموسم والانضمام إلى مدرب خط الهجوم جيف ستوتلاند.

قام ستوتلاند ، وهو مدرب بالمدرسة القديمة ، بوتان ، بنقل بيكتون من اليسار إلى الحارس الأيمن وإنقاذ حياته المهنية.

بدأ Becton ، الذي لعب مباراة واحدة فقط في موسم 2021 ولم يلعب على الإطلاق في عام 2012 ، 15 مباراة في الموسم العادي لفيلادلفيا وجميعها الأربعة في Super Bowl Run This Exeason.

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لم يتحول موسمه الذي يثبته إلى حلقة Super Bowl فقط بالنسبة له ، ولكن ربما عقدًا طويل الأجل مربح في هذا الموسم القادم.

هذان شيئان لم يتخيلهما أبوتون منذ تسعة أشهر فقط ، عندما تخلى الفريق الذي صاغه أخيرًا.

“كانت هناك بالتأكيد أيام مظلمة ، بالتأكيد” ، قال بيكتون. “كنت في تلك الأيام المظلمة لمدة دقيقة جيدة. إنه لأمر جيد أن تبكي في الدموع للفرح “.

اعترف Becton بأنه أثناء الوقوف على هذا الهامش مع احتراق الثواني الأخيرة من الساعة وبعد ذلك عندما قامت الحلويات باستحمام الحقل ، كان من الصعب تصديق الموقف الذي يتواجد فيه.

وقال “أنا واحد من هؤلاء الرجال الذين سيعملون مهما كان الأمر”. “سأبقي رأسي لأسفل بغض النظر عما يقوله أي شخص. أنا فقط أعمل. الأشياء الجيدة تأتي إلى الناس الذين يفعلون أشياء جيدة. لقد وضعت العمل في ، والآن أنا مكافأة على ذلك. “