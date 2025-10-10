ينجو العمالقة من خوف آخر من إصابة جاكسون دارت بعد ظهور راسل ويلسون القصير

إنه أسوأ مشهد ممكن للعمالقة – جاكسون دارت على الأرض يتألم.

ولكن يبدو أنهم تجنبوا الأسوأ مرة أخرى.

بقي لاعب الوسط الصاعد مستلقيًا على ظهره بعد محاولته التدافع في وقت متأخر من الربع الثالث من مباراة العمالقة “Thursday Night Football” ضد النسور.

أصيب دارت من قبل لاعب خط وسط إيجلز باتريك جونسون قبل أن يضرب رأسه بقوة على خوذة لاعب خط وسط فيلادلفيا عزيز أوجولاري.

تمت معالجة دارت بسرعة من قبل المدربين، لكنه كان قادرًا على الركض خارج الملعب بقوته الخاصة.

<br />

ذهب بعد ذلك إلى الخيمة الطبية الزرقاء وتم فحصه للتأكد من إصابته بارتجاج في المخ، ولكن تم شفاؤه بسرعة.

استبدله راسل ويلسون في مسرحيتين قبل أن يركل العمالقة، ويعود دارت في الرحلة التالية.

كان العمالقة يتقدمون بنتيجة 27-17 عندما سقط دارت.

لقد تعرض سابقًا لخوف ارتجاج قصير في بدايته الأولى، بفوزه 21-18 على Chargers في الأسبوع الرابع.