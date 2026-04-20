ينسحب برايسون ديشامبو من الجولة الأخيرة من بطولة LIV للغولف بسبب الإصابة

انسحب برايسون ديشامبو من الجولة الأخيرة من بطولة LIV Golf Mexico City يوم الأحد بعد أن شعر بعدم الراحة في معصمه أثناء اللعب في اليوم السابق، متوجًا ما كان حدثًا دراماتيكيًا للاعب الجولف الشهير ودوري الجولف المتمرد.

أعلن بطل أمريكا المفتوحة مرتين القرار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: “لقد شعرت ببعض الانزعاج في معصمي خلال جولة الأمس وقررت الانسحاب من الجولة النهائية لبطولة LIV Golf Mexico City لمنع المزيد من الإصابة”. “ليس كما أردت أن يكون هذا الأسبوع، ولكن أتمنى للكسارات نهاية قوية. سأستغرق بضعة أيام لإجراء التقييم وآمل أن أكون جاهزًا لـ LIV Golf Virginia.”

كان الأسبوع صعبًا بالنسبة لديشامبو، الذي عانى في الملعب طوال الأسبوع وسمع وهو ينتقد ظروف الملعب في نادي تشابولتيبيك للجولف يوم الخميس.

لقد كان متأخراً بـ 16 طلقة عن جون رام قبل دخول يوم الأحد بعد جولتين متساويتين ثم أطلق هدفين فوق 73 يوم السبت.

وجاءت لحظة ديشامبو يوم الخميس عندما أطلق النار من مخبأ وفوق المنطقة الخضراء في منطقة سُمع فيها لاعب الجولف وهو يقول إنها “دمرت العشب”.

وفي المقطع الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع ديشامبو وهو يقول ساخرًا: “أوه، هل هذا صعب؟ من الجيد رؤيته بالتأكيد”.

كل هذا جاء في أعقاب يوم دراماتيكي يوم الأربعاء عندما أشارت التقارير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستعد لسحب دعمه المالي لشركة LIV Golf مما أدى إلى الفوضى في هذه الرياضة.

يتم تمويل LIV Golf حتى نهاية موسم الجولف لعام 2026، ولكن هناك أسئلة كبيرة تدور حول مستقبل دوري الجولف بعد هذا العام.

كما تعرض حدث مكسيكو سيتي ودوري الجولف لإحراج آخر عندما أدى انقطاع التيار الكهربائي المحلي إلى صعوبات فنية في بث البطولة التي استمرت لأكثر من ساعة.