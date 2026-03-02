ينشر جهمير جيبس ​​من فريق الأسود رد فعل مؤلم على تجارة ديفيد مونتغمري

سيفتقد الملعب الخلفي لديترويت “المفاصل” في الموسم المقبل.

انتقل إلى قصصه على Instagram يوم الاثنين، رد فعل جهمير جيبس ​​​​”المفجوع” على التجارة الصادمة لزميله ديفيد مونتغمري مع فريق تكساس من خلال إشادة عاطفية تتمحور حول لعبة الفيديو التي تغير غرورهم.

أظهر المنشور سونيك القنفذ (المعروف أيضًا باسم جيبس) ذو العيون الدامعة، وهو يسير في الاتجاه المعاكس لصديق ناكلز ذا إيكيدنا (مونتغمري)، الذي كان لديه أيضًا دمعة في عينه.

قام جيبس ​​​​، 23 عامًا، بتعليق المنشور المتحرك برمز تعبيري على شكل قلب مكسور.

زملاء الفريق منذ عام 2023، قام جيبس ​​ومونتغمري بتكوين الهجوم الشرس المندفع للأسود، والذي جعل الإنترنت ملتصقًا بألقاب Sega.

قال جيبس ​​لـ ESPN في عام 2024، وهو نفس الموسم الذي سارع فيه إلى تحقيق أعلى مستوى في مسيرته المهنية حيث بلغ 1412 ياردة بينما سجل مونتغمري 775 ياردة في الموسم العادي: “أود أن أقول إنه دقيق جدًا، لكنني أود أن أقول في بعض النواحي، يمكننا تغيير الأدوار، اعتمادًا على الموقف”.

أنهى فريق Lions العام باعتباره المصنف الأول في NFC بنتيجة 15-2 قبل أن ينزعج على أرضه من قبل القادة في جولة التقسيم من التصفيات.

فشل ديترويت في تكرار نجاح 2024 في الموسم الماضي، وأنهى الموسم بنتيجة 9-8 وغاب عن التصفيات وسط تغييرات في التدريب، بما في ذلك الجانب الهجومي من الكرة.

شهد كل من Gibbs و Montgomery انخفاضات في إنتاجهما عند 1223 ياردة و 716 ياردة على التوالي.

مونتغمري، الذي وقع على تمديد لمدة عامين بقيمة 18.25 مليون دولار مع الأسود في عام 2024، رأى اسمه يظهر في المحادثات التجارية يوم الأحد قبل أن يتحرك الفريق في النهاية بعد يوم واحد.

وكتب مونتغمري، 28 عاما، يوم الاثنين في تغريدة على موقع إنستغرام: “من الصعب العثور على الكلمات المناسبة لوداع كهذا”.

“لم تكن ديترويت أبدًا مجرد موقع بالنسبة لي – لقد كانت مجتمعًا. وقد كنتم جميعًا أكثر من مجرد مؤيدين أو فريق. لقد كنتم أيادي ثابتة، وهتافات عالية، وتعليقات صادقة، وقوة هادئة عندما كنت في أمس الحاجة إليها.

“لقد آمنت بي عندما كانت الأمور غير مؤكدة. وقفت بجانبي خلال التحديات. لقد ظهرت – باستمرار، بشراسة، دون اعتذار.

“… أنا ممتن للغاية – وسأكون دائمًا فخورًا بالقول إنني تأثرت بهذه المدينة وبواسطتك.”

في مقابل مونتغمري، يرسل تكساس للأسود اختيارًا للجولة الرابعة لعام 2026، واختيارًا للجولة السابعة لعام 2027 ورجل خط الهجوم جويس سكرجس، وفقًا لـ ESPN.