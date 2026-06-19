ينشر جوش هارت رسالة بذيئة عن زوجته بعد خدع العرض

لقد مرت 10 أسابيع طويلة، وقد انتهى جوش هارت من الانتظار.

خلال عرض بطولة نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين لنيكس يوم الخميس، قام هارت وزوجته شانون هارت برقص قذر قليلاً فوق عوامة في وسط مانهاتن السفلى.

“نعم، أنا هناك الليلة،” نشر هارت على موقع X مقطع فيديو له ولزوجته يقومان ببعض الحركات التي تحمل تصنيف R على بعضهما البعض على متن الطائرة.

وجاءت تغريدة هارت البذيئة بعد أن طلب جيمس دولان، مهاجم نيكس، من لاعبيه مازحا أن يبقوا عازبين خلال جولة التصفيات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وهو ما قاله في 3 أبريل.

وقال دولان لنيكس: “كانت لدي فكرة أنه ربما يجب عليك التخلي عن ممارسة الجنس خلال الأسابيع العشرة المقبلة”. “ليس عليك أن تتخلى عن ممارسة الجنس خلال الأسابيع العشرة المقبلة، ولكن مثل الإسبرطيين – هل تعرف ما هم الإسبرطيون؟ – لقد أنكروا أنفسهم للحصول على الأفضلية. احصلوا على الأفضلية”.

من المستحيل معرفة ما إذا كان أي من اللاعبين قد تمكن بالفعل من الحفاظ على العزوبة، ولكن من الواضح أن هارت كان يطلق النكات حول هذا الموضوع بعد عرض البطولة.

عندما سُئل هذا الأسبوع عما إذا كان اللاعبون لم يمارسوا الجنس لمدة 10 أسابيع، لم يستطع خوسيه ألفارادو إلا أن يضحك.

“أوه يا رجل. قال ألفارادو بضحكة كبيرة: “يا رجل”.

مع انتهاء اتفاقية العزوبة المزعومة، يمكن الآن للاعبي نيكس الاسترخاء، بعد أن أضافوا للتو خاتم البطولة إلى مجموعة مجوهراتهم.

الشيء الوحيد الذي قد يتعين على الفريق التعامل معه الآن هو تسعة أشهر من الآن إذا كانوا جميعًا في إجازة أبوة للأطفال الذين سيولدون في مارس.