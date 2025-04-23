ينشر جيمسون ويليامز ليونز رسائل خفية حيث تدوم تكهنات التجارة

يشبه إلى حد كبير مشجعي بقية ليونز ، يبدو أن جيمسون ويليامز يعرض أيضًا هضم التكهنات الحديثة التي يمكن أن يكون في كتلة التداول.

في أعقاب تقرير جديد يوم الاثنين من ألبرت بير من Sports Illustrated ، الذي ادعى أنه يمكن نقل بعض في دوائر اتحاد كرة القدم الأميركي وليامز ، تحولت اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتحدث بشكل خفي.

“الولاء B4 أي شيء ن كل شيء” ، قرأت إحدى المشاركات على قصة وليامز على Instagram ، كما تم الاستيلاء عليها من قبل شبكة Woodward Sports ، بينما ذكر آخر: “ابق Sucka Free”.

لفت مشجعو Eagle-Eyed الانتباه إلى وليامز لا يتبعون الأسود على Instagram ، ومع ذلك ، هناك حسابات متضاربة حول ما إذا كان يتبع الفريق من قبل.

ينطلق ويليامز في موسم متفجر في ديترويت ، حيث نشر أرقامًا عالية المهنة في حفلات الاستقبال (58) ، واليارداج (1،001) والهبوط (سبعة) في 15 مباراة في الموسم العادي.

إنه يدخل السنة الأخيرة من عقده الصاعد ، مع تصاعد تكهنات حول ما إذا كان الأسود سيحصل على خيار العام الخامس.

أشار براد هولمز المدير العام الأسود في اجتماع دوري اتحاد كرة القدم الأميركي في بالم بيتش في الشهر الماضي إلى أن الأمور تتجه في الاتجاه الصحيح.

وقال هولمز ، وفقًا لـ ESPN: “انظر ، إنه يتجه بهذه الطريقة على الأرجح أن نفعل ذلك”. “لقد كان لاعبًا هائلاً بالنسبة لنا العام الماضي.”

أنهى الأسود الموسم العادي في 15-2 وكانت نسل NFC رقم 1 في التصفيات.

استمر تشغيل مرحلة ما بعد موسم ديترويت في لعبة واحدة فقط حيث أحبط القادة المصنفة الأولى في دوري الدرجة الأولى في جولة التقسيم ، 45-31.

وقال هولمز إن ويليامز “لا يزال يخدش سطح” قدراته في صناعة اللعب.

وقال “أعتقد أنه حصل على المزيد فيه أيضًا ، لذلك أعتقد أنه من المنطقي بالنسبة لنا أن نفعل ما في وسعنا للحفاظ عليه”.

أشار بررير إلى القرار الوارد بشأن خيار ويليامز للعام الخامس في تقرير يوم الاثنين ، وكيف يعد وضع المتلقي خيارًا محتملًا يمكن للأسود مراعاته في مسودة هذا العام.

يبدأ مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي 2025 يوم الخميس في جرين باي. الأسود عقد اختيار رقم 28 في الجولة الأولى.