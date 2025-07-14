ينشر نيك كيرجيوس رسالة خفية بعد فوز جانيك سيرين بطولة ويمبلدون

لم يتم فصل نيك كيرجيوس عن لقب ويمبلدون لجانيك سينير.

بعد Sinner’s ، 4-6 ، 6-4 ، 6-4 ، 6-4 ، فاز يوم الأحد على كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية ، أخذ Kyrgios إلى X برسالة خفية واحدة حول الفوز من قبل لاعب في العالم الأعلى: A Bosterisk.

من المحتمل أن يشير Kyrgios إلى حقيقة أن الخاطئ قد تم تعليقه مسبقًا بسبب تعاطي المنشطات ، باستخدام رسالته النجمية كوسيلة لتشويه سمعة الفوز.

تم اختبار Sinner ، اللاعب الفردي للرجال رقم 1 ، بشكل إيجابي لـ Clostebol ، وهو الستيرويد الابتنائي المحظور ، مرتين في عام 2024.

انتهى الأمر بالتعليق لمدة ثلاثة أشهر من فبراير إلى أوائل مايو من هذا العام في تسوية مع وكالة المنشطات العالمية.

لدى Kyrgios و Sinner بعض التاريخ الذي يتجاوز الاثنين المتنافسين في المحكمة.

اعتاد الخاطئ على وجود علاقة مع آنا كالينسكايا ، كيرجيوس السابقين.

رداً على صورة لكالينسكايا والخاطئ في عام 2024 ، كتبت كيرجيوس ، “الخدمة الثانية” ، مما يعني أنه كان “أول خدمة” في كالينسكايا ، بينما كان الخاطئ هو الخيار الأضعف – “الخدمة الثانية”.

كان Kyrgios يدعو أيضًا إلى تعليق لمدة عامين للخاطئ بعد اختبارات المنشطات.

من الواضح أن هناك بعض العداء هناك – على الأقل على جانب واحد من المعادلة.

وجهاً لوجه ، فاز Sinner في عام 2022 ضد Kyrgios في المسابقة الوحيدة للزوج ضد بعضهما البعض.

لم يفز Kyrgios البالغ من العمر 30 عامًا بلقب Grand Slam ، وقد حارب الإصابة منذ نهاية عام 2022. لقد سجل رقمًا قياسيًا 1-4 في عام 2025 ، ولم يتنافس في عام 2024 وخسر مباراته الوحيدة في عام 2023.

أما بالنسبة للخاطئ ، فهو يصل إلى أربعة ألقاب في البطولات الاربع الكبرى بعد فوزه في ويمبلدون.

كان فوزه في ويمبلدون على ألكاراز منتصراً ، حيث عانى من انهيار متوحش في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ضد ألكاراز قبل شهر ، لكنه تمكن من إنجاز المهمة هذه المرة في بطولة ويمبلدون الأولى.