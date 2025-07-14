ينشر نيك كيرجيوس رسالة خفية بعد فوز جانيك سيرين بطولة ويمبلدون

رياضة
ينشر نيك كيرجيوس رسالة خفية بعد فوز جانيك سيرين بطولة ويمبلدون

لم يتم فصل نيك كيرجيوس عن لقب ويمبلدون لجانيك سينير.

بعد Sinner’s ، 4-6 ، 6-4 ، 6-4 ، 6-4 ، فاز يوم الأحد على كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية ، أخذ Kyrgios إلى X برسالة خفية واحدة حول الفوز من قبل لاعب في العالم الأعلى: A Bosterisk.

من المحتمل أن يشير Kyrgios إلى حقيقة أن الخاطئ قد تم تعليقه مسبقًا بسبب تعاطي المنشطات ، باستخدام رسالته النجمية كوسيلة لتشويه سمعة الفوز.

تم اختبار Sinner ، اللاعب الفردي للرجال رقم 1 ، بشكل إيجابي لـ Clostebol ، وهو الستيرويد الابتنائي المحظور ، مرتين في عام 2024.

انتهى الأمر بالتعليق لمدة ثلاثة أشهر من فبراير إلى أوائل مايو من هذا العام في تسوية مع وكالة المنشطات العالمية.

لدى Kyrgios و Sinner بعض التاريخ الذي يتجاوز الاثنين المتنافسين في المحكمة.

اعتاد الخاطئ على وجود علاقة مع آنا كالينسكايا ، كيرجيوس السابقين.

رداً على صورة لكالينسكايا والخاطئ في عام 2024 ، كتبت كيرجيوس ، “الخدمة الثانية” ، مما يعني أنه كان “أول خدمة” في كالينسكايا ، بينما كان الخاطئ هو الخيار الأضعف – “الخدمة الثانية”.

كان Kyrgios يدعو أيضًا إلى تعليق لمدة عامين للخاطئ بعد اختبارات المنشطات.

من الواضح أن هناك بعض العداء هناك – على الأقل على جانب واحد من المعادلة.

وجهاً لوجه ، فاز Sinner في عام 2022 ضد Kyrgios في المسابقة الوحيدة للزوج ضد بعضهما البعض.

لم يفز Kyrgios البالغ من العمر 30 عامًا بلقب Grand Slam ، وقد حارب الإصابة منذ نهاية عام 2022. لقد سجل رقمًا قياسيًا 1-4 في عام 2025 ، ولم يتنافس في عام 2024 وخسر مباراته الوحيدة في عام 2023.

أما بالنسبة للخاطئ ، فهو يصل إلى أربعة ألقاب في البطولات الاربع الكبرى بعد فوزه في ويمبلدون.

كان فوزه في ويمبلدون على ألكاراز منتصراً ، حيث عانى من انهيار متوحش في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ضد ألكاراز قبل شهر ، لكنه تمكن من إنجاز المهمة هذه المرة في بطولة ويمبلدون الأولى.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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