ينضم ابن سكوتي شيفلر حديث الولادة إلى مسابقة Masters Par 3 الممتعة

دخل شيفلر جديد في مسابقة Par 3 عشية بطولة الماسترز التسعين يوم الأربعاء.

أحضر سكوتي شيفلر، لاعب الجولف الأعلى تصنيفًا في العالم، وزوجته ميريديث ابنهما حديث الولادة ريمي، المولود في 27 مارس، إلى نادي أوغوستا الوطني للغولف – حيث شارك شقيقه بينيت، الذي سيبلغ الثانية من عمره الشهر المقبل، في الحدث العائلي.

حملت ميريديث ريمي في حاملة بينما أخذت العائلة الدورة التدريبية في بذلات العلبة المتطابقة، حيث ظهرت لأول مرة كفرقة رباعية لأول مرة علنًا.

مسابقة Par 3 هي مسابقة مرحة تتم فيها دعوة المشاركين في بطولة الماسترز والأبطال السابقين غير المتنافسين للعب في ملعب قصير مكون من تسع حفر.

من الشائع أن يقوم لاعبو الجولف بدعوة عائلاتهم و/أو أزواجهم و/أو أطفالهم للمشاركة كرفاق لهم في المنافسة الودية.

ضرب بينيت الكرة بهراوة لعبته الزرقاء بينما كان شيفلر يسدد تسديدته.

كانت هناك تساؤلات حول وضع شيفلر في بطولة الماسترز هذا الأسبوع بعد أن أنجبت ميريديث ابنها الثاني قبل 10 أيام فقط.

انسحب شيفلر من بطولة هيوستن المفتوحة الشهر الماضي بسبب الولادة. تم استبداله في الميدان بـ مات كوشار.

وقال شيفلر لقناة كارا بانكس في قناة جولف يوم الاثنين: “كان لدينا ولد آخر منذ بضعة أسابيع، ونعم، لقد كان لطيفًا وممتعًا حقًا”.

“أنا سعيد حقًا لأنهم تمكنوا من السفر معي هذا الأسبوع، وكما تعلمون، زوجتي جندية وأحضرت الأولاد هذا الأسبوع، ونعم، لقد كان الأمر ممتعًا.”

كان ريمي في عربة الأطفال مع والدي شيفلر، سكوت وديان، بينما شاهدت ميريديث وبينيت بطل الماسترز مرتين وهو يقوم بالإحماء خلال جولة تدريبية يوم الأحد، وفقًا لموقع PGATour.com.

قال شيفلر: “زوجتي جندية”. “نعم، إن إنجاب طفل حديث الولادة أمر مثير للاهتمام دائمًا، لكن ريمي صغير جدًا الآن، وينامون كثيرًا من اليوم. أعتقد أنه معتاد على أن يكون في الرحم في هذه المرحلة. نعم، لقد تمكنت من الحصول على قدر لا بأس به من النوم.”

شيفلر – الذي فاز بسترته الخضراء الأولى في عام 2022 والثانية في عام 2024 – شارك ميريديث وبينيت في مسابقة Par 3 العام الماضي قبل بطولة الماسترز 2025.