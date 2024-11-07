ينضم رايز إلى قائمة الخاطبين لخوان سوتو مع ظهور فريقين غامضين آخرين

سان أنطونيو – سبعة فرق استدعت خوان سوتو معروفة، وفي حين أن أحدها يمثل مفاجأة كبيرة – وهو فريق تامبا باي رايز المتشرد في الوقت الحالي – فإن الستة الآخرين جميعهم فرق من الأسواق الكبرى التي لديها رواتب كبيرة ويفترض أنها لقطة أفضل بكثير من الأشعة المفاجئة.

في الوقت الحالي، يجب أن يُنظر إلى تامبا على أنها المركز السابع في القائمة، حيث من الصعب تخيل أنها تتنافس مع أكبر الأسواق في لعبة البيسبول، بدءًا من كلا الفريقين في نيويورك ولكن لا تنتهي عند هذا الحد تقريبًا.

هناك شائعات بأن هناك فريقين آخرين مهتمين بالسوق الصغيرة أو المتوسطة، لذلك بينما يتم الكشف عن لغز واحد، هناك آخرون للاعب الذي يمكنه الحصول على ما يقرب من 700 مليون دولار.

إليكم الفرق السبعة الرائعة (بالإضافة إلى الميدان لأنه يبدو أن هناك أربعة فرق أخرى على الأقل – مع فريقين قادمين من الأسواق الكبرى – لا تزال غير معروفة).

1. يانكيز: الفريق الحالي مليء بالمزايا بعد أن بدا أن سوتو يستمتع بعامه في ذا برونكس. لكنهم ليسوا فريقًا يكتب شيكات على بياض، مما قد يفتح الباب أمام الآخرين، بما في ذلك الفريق الذي يقع على بعد ثمانية أميال إلى الجنوب والشرق.

2. ميتس: إنهم موجودون في سوتو ويجب أن يكونوا لاعبًا رئيسيًا بفضل وضعهم المتحسن وسخاء المالك ستيف كوهين (واستعداده للإنفاق من أجل الفوز). أعلى تهديد خارجي.

3. المراوغون: إنهم يلعبون تقريبًا لكل نجم يأتي مجانًا، لذلك ليس من المستغرب أن يكونوا مهتمين به. لكن هل يريد سوتو العودة إلى الغرب؟

4. بلو جايز: يعتبرهم فريق يانكيز ثاني أكبر عقبة بعد ميتس لأنهم متشككون في أن سوتو سيذهب إلى الساحل الغربي.

5. ريد سوكس: يقال إنهم يضعون الأساس بهدوء لبدء الإنفاق والمنافسة مرة أخرى بعد أن ظلوا منخفضين تمامًا لسنوات. ما الذي سيؤذي فريق يانكيز أكثر: إذا ذهب إلى ميتس أو بوسطن؟ مكالمة صعبة هناك.

6. العمالقة: إنهم يلعبون مع نجوم كبار ولكنهم واجهوا صعوبة في الوصول إليهم، وخاصة الضاربين. المدينة جميلة، لكن الملعب أفضل للرماة.

7. الأشعة: لقد قدموا مسرحية لفريدي فريمان، ولكن هذا قد يكون أربعة أضعاف المال. ربما هي اللقطة الطويلة لهذا القرن. وفي هذه اللحظة، ليس لديهم حتى سقف فوق رؤوسهم. قال أحد الأشخاص المطلعين على تفكيرهم: “إنهم يحبون ملاحقة اللاعبين الجيدين، لكنهم بحاجة إلى معرفة أين يلعبون أولاً”.

8. المجال: ويعتقد أن هناك أربعة فرق أخرى على الأقل. فريقه الوطني الأصلي يحبه، لكنه ربما أصبح ثريًا جدًا بالنسبة لهم الآن. يبدو أن الأشبال يركزون على الترويج. الأربعة الزائدة المتبقية هي ألغاز حقيقية.