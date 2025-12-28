ينضم كيفن ماكولار جونيور إلى دائرة ثقة مايك براون في نيكس

نيو أورليانز – ليس هذا ما تصوره نيكس تمامًا عندما وضعوا هذا المقعد معًا، ولكن لا يهم إذا كان يعمل أم لا.

مع انتقال Guerschon Yabusele إلى حالة DNP وتجواله في الكتلة التجارية – ومع Pacôme Dadiet، الاختيار الوحيد للامتياز في الجولة الأولى الذي لا يزال في القائمة، والذي يختفي من ورقة دقائق مايك براون الشهيرة – يعتمد نيكس على الشباب الآخرين لملء الفجوات التي خلقتها الإصابات.

كان كيفن ماكولار جونيور آخر من تلقى المكالمة في الفوز يوم السبت على هوكس، عندما سجل 23 دقيقة مؤثرة في الدفاع ومطاردة تراي يونج (الذي واصل موسمه البائس بتسع نقاط فقط).

كان مكولار، الذي تم اختياره في الجولة الثانية في عام 2024، بمثابة ثنائية جوش هارت المثيرة – حيث سجل خطًا إحصائيًا يشبه هارت برصيد 13 نقطة وثماني متابعات وقفزة ناجحة بعد كرة مرتخية. من المهم المضي قدمًا لأن هارت سيغيب عن المباراتين التاليتين على الأقل، بما في ذلك يوم الاثنين في نيو أورليانز، بسبب التواء في الكاحل.

حصل ماكولار على دقائق أكثر من توقعاته لأنه كان يطلق النار ويحاصر حراس أتلانتا.

يونغ، الشرير السابق في MSG، ذهب بدون أهداف عندما دافع عنه ماكولار.

“كان من المقرر أن يأتي (ماكولار) في قائمة الدقائق الصغيرة الخاصة بي عند علامة 8 دقائق من الربع الأول. قال المدرب مايك براون: “كنت سأرميه على تراي فقط لأرى ما سيحدث”. “كيف مدافع شاب وجيد حقًا، ويتمتع بإحساس رائع على طرفي الملعب، ولكن بشكل خاص في هذا الطرف. أردت أن أعطيه فرصة. لقد طردته هناك لبضع دقائق وكان رائعًا. لذلك، حصل للتو على المزيد من الدقائق. لم أسمح له بالتواجد في هذه الدقائق العديدة، لكنه بالتأكيد حصل على تلك الدقائق مع استمرار المباراة.”

إذا أثبت ماكولار أنه يمكن الاعتماد عليه بالفعل، فقد نمت دائرة ثقة مقاعد البدلاء في براون لتشمل ما يلي:

مايلز ماكبرايد (الذي غاب عن المباريات الثماني الماضية بسبب التواء في الكاحل لكنه قد يعود يوم الاثنين).

ميتشل روبنسون (يمكن القول إنه أفضل لاعب هجومي في الدوري الاميركي للمحترفين).

جوردان كلاركسون (لعب كما هو معلن، ساخنًا وباردًا).

تايلر كوليك (تحسين الدفاع مما أتاح له المزيد من وقت اللعب وفرص صناعة الألعاب السريعة).

محمد دياوارا (لاعب مبتدئ ذو جناحين مثيرين للإعجاب وسقف دفاعي يكتشف ببطء كيفية عدم إفساد الهجوم).

لاندري شاميت (غاب لأكثر من شهر بسبب إصابة في الكتف لكنه يظل متفائلاً بالعودة الشهر المقبل).

McCullar (قصة عودة ممتعة بعد أن خرج موسمه الأول في الكلية وحملة NBA الصاعد عن مساره بسبب إصابة في الركبة)

قال براون: “هذا هو ما يعنيه وجود فريق”. “أشعر بالثقة في جميع رجالنا. لقد كان ماكبرايد خارج الملعب لفترة من الوقت، وكان لاندري خارج الملعب، لذلك علينا أن نذهب إلى الرجل التالي.

“جوش خارج الآن مع الكاحل، لذلك علينا أن نذهب إلى الرجل التالي. نريد فقط من اللاعبين أن يقدموا لنا ما في وسعهم. لا نريدهم أن يخرجوا خارج منطقة الجزاء، لكننا نريدهم فقط أن يمنحونا دقائق صعبة في الوقت الذي يكونون فيه على الأرض. “

يستحق براون الثناء على تجربته مع تشكيلات ولاعبين مختلفين، وغرس الثقة والممثلين المهمين في هذه العملية. هذه الأشياء قد تكون ذات أهمية على المدى الطويل.

تم التعاقد مع المدرب مع توجيهه بتوسيع التناوب والتأكيد على تطوير اللاعب. إنه يسلم الكرة، على الرغم من أن دقائق جالين برونسون وميكال بريدجز، على وجه الخصوص، أعلى من المرمى.

بالنسبة لأي مشجع لنيكس يتابع الفريق منذ عام 2020، سيكون رد الفعل الطبيعي هو الاستشهاد بهذه التطورات كمبرر لاستبدال توم ثيبودو. كان عدم استخدام مقاعد البدلاء من بين أكبر الضربات التي تعرض لها مدرب نيكس السابق.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن اثنين فقط من اللاعبين السبعة الموجودين في قائمة البدلاء الموثوقة أعلاه – ماكبرايد وكوليك – كانا متاحين لتيبودو في هذه المرحلة من الموسم الماضي.

أصيب شاميت وروبنسون وماكولار قبل عام. دياوارا وكلاركسون جديدان في القائمة.

لذا فإن الموظفين مختلفون – على الرغم من أنه ليس كما هو متوقع تمامًا بعد الصيف – وهم يكافئون ثقة المدرب ببطء. في نظام براون، هناك تركيز على الحركة والمحركات العالية والكثافة الدفاعية من اللاعبين – وهو ما قد يساعد في تفسير سبب عدم نجاح يابوسيلي وداديت.

لكن الشباب الآخرين يساعدون نيكس في التغلب على الإصابات واللعب في الدفاع والحفاظ على التحكم في الدقائق الأساسية.

في هذه العملية، أنشأ كوليك وكلاركسون والآن ماكولار أبرز أعمالهم.