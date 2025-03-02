ينطلق كوينتين غرايمز للحصول على 44 نقطة في فوز 76ers من الفوز

رياضة
ينطلق كوينتين غرايمز للحصول على 44 نقطة في فوز 76ers من الفوز

حارس فيلادلفيا 76 من كوينتين غرايمز كان له لعبة حياته ليلة السبت.

قام مؤسس نيكس الأول السابق بتفجير الفك العشوائي وعشوائية 44 نقطة في فوز 126-120 على غولدن ستايت ووريورز.

حصل غرايمز على ثلاث نقاط في 1 مقابل 4 أطلقوا النار على المباراة من قبل ولم يكن سوى مباراة واحدة لا تقل عن 30 نقطة هذا الموسم قبل يوم السبت.

إن الانفجارات غير المتوقعة من Grimes ، والمعروفة بالمزيد عن مثابرته الدفاعية وإطلاق النار من 3 نقاط منذ أن تم اختيارها من قبل Knicks في المرتبة 25 في مسودة 2021 ، ترك المشجعون والمحللون مذهولًا وهو يحرق ووريورز بواحد من أكثر العروض التي سجلها في حياته المهنية.

غرايمز ، الذي كان يبلغ متوسط ​​عدد الأرقام المتواضعة منذ تداوله مع Sixers من دالاس لكاليب مارتن ، اشتعلت النار في وقت مبكر ولم يبرد أبدًا.

استنزف ست رميات ثلاثية في طريقها إلى عرض إطلاق نار 18 مقابل 24 في لعبة حيث جمعت تيريز ماكسي وبول جورج 22 نقطة في 8-for 27.

عزز غرايمز متوسطه إلى 16.8 نقطة على 52 في المئة من إطلاق النار و 41 في المئة من أعماق في تسع مباريات منذ أن تم التعامل معها إلى فيلي.

للموسم ، يبلغ متوسطه 11.3 نقطة فقط لكل لعبة ، على الرغم من أنه بلغ ما يقرب من 48 في المائة من الملعب والشمال بنسبة 40 في المائة من Deep.

بلغت مسيرته السابقة 36 نقطة خلال فوز نيكس على بيسرز في 5 أبريل 2023.

مع خروج Joel Embiid الآن لهذا الموسم بسبب الإصابة ، وجورج يكافح بطريقة رفيعة

Grimes ، الذي يتجه إلى وكالة حرة مقيدة هذا الصيف ، هو لعقد جديد في غير موسمه.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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