ينفتح “ريك بوشر” على النهاية المريرة لعلاقة “بيل سيمونز”.

يقوم ريك بوشر بإزاحة الستار عن علاقته – أو عدم وجودها على ما يبدو – مع بيل سيمونز.

تحدثت شخصية الإعلام الرياضي عن مؤسس رينجر خلال حلقة حديثة من البودكاست الخاص به “On the Ball with Ric Bucher”، لافتة الانتباه إلى التعليقات التي أدلى بها سيمونز حول الملوك بينما أشارت أيضًا إلى وجود رابطة مكسورة بين زملاء ESPN السابقين.

“لقد لاحظ زميلي السابق في ESPN، بيل سيمونز، خسارة كينجز أمام ديترويت. وكما اعتاد بيل أن يفعل، تخلى على الفور عن فكرة تجارية كما لو أن إقالة مايك براون هي إشارة إلى أن سكرامنتو كينغز مستعدون للبدء من جديد. واقترح أن يقوم فريق هيوستن روكتس بالضغط على كامل الملعب لإقناع الملوك بالتعامل مع دي آرون فوكس.

يتخلص ريك بوشر من فكرة بيل سيمونز التجارية، ويتذكر بازدراء ملفات البودكاست الخاصة به مع بيل ومارك شتاين أثناء وجودهما في ESPN، ويكشف بشكل صادم سبب عدم ظهوره في برنامج BS Pod pic.twitter.com/o9indcy2ZS – بودكاست r/BillSimmons (@rBillSimmonsPod) 30 ديسمبر 2024

وذلك عندما تحولت المحادثة إلى ماضي البوتشر وسيمونز والمكان الذي يُزعم أن الأمور قد تدهورت.

“… ذات مرة، كنا أنا ومارك ستاين نقوم بإعداد بودكاست منتظم معًا يسمى “The Three-man Weave” عندما كنا جميعًا مع ESPN. كان يتألف عمومًا من اقتراح بيل لمختلف التحركات الجامحة والغريبة، وشرحنا أنا وستاين لماذا كانت إما أ. غير مجدية، ب. ليست ذكية أو ج. غير مجدية ولا ذكية.

“وبعد أن غادر بيل ESPN، دعاني بالفعل إلى البث الصوتي الخاص به في وقت ما. فقلت: “سيكون من دواعي سروري أن” إذا جاء لي أيضًا. ولم أسمع منه مرة أخرى. وهذه هي الطريقة التي تعمل بها مع بيل من تجربتي. إذا كان بإمكانك أن تفعل شيئًا له، فهو متحمس جدًا للعمل معك. إذا كان الأمر يتعلق بفعل شيء سيكون أكثر فائدة بالنسبة لك، الصراصير.

ظهر بوشر في برنامج “The BS Report”، والذي يُسمى الآن “The Bill Simmons Podcast”.

انفصل سيمونز عن ESPN في عام 2015.

يبدو أن سيمونز لم يرد بعد على ادعاءات بوشر.

كان لدى سيمونز بعض الخلافات الإعلامية في العام الماضي، ولا سيما مع شخصية ESPN بات مكافي.

اعترض مكافي على انطباع سيمونز عنه وانتقد المحتوى في فبراير.

رد سيمونز من خلال مهاجمة McAfee بسبب تقييمات التلفزيون الضعيفة.