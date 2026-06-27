ينفتح مضيف “SportsCenter” السابق Max McGee على إطلاق النار بعد تحقيق ESPN

عرض مضيف “SportsCenter” المطرود ماكس ماكجي جانبه من القصة لأول مرة على ESPN بفصله في عام 2024 بعد تحقيق عقب شكوى ورد أن موظفة قدمتها.

وقال جونز في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام: “لقد سألني الناس منذ ذلك الحين عما حدث. الإجابة الصادقة هي أنني لا أستطيع أن أخبركم إلا بما أعرفه”.

“لم يتم تزويدي مطلقًا بالتفاصيل المحددة للشكوى التي أدت في النهاية إلى هذا القرار. لقد طرحت أسئلة وبحثت عن إجابات وتركت هذه العملية في حالة من عدم اليقين أكثر من الوضوح”.

عمل جونز في ESPN من 2022 إلى 2024 بعد أن ترك إحدى الشركات التابعة لشبكة CBS في بالتيمور، واصفًا منصبه لدى القائد العالمي بأنه “وظيفة الأحلام” في الفيديو.

ذكرت صحيفة The Athletic في عام 2024 أن ESPN “تخلت” عن جونز في فبراير من ذلك العام “بعد أن تلقت الشركة شكوى عنه من موظفة، وفقًا لمصادر ESPN”.

جاءت هذه التفاصيل ضمن ميزة أطول حول خروج Lee Fitting بسبب سلوكه البذيء.

أخبر ماكجي المنفذ في ذلك الوقت أنه نُصح بعدم التعليق، وبحسب ما ورد لم يرد المتحدث باسم ESPN على الاستفسارات حول الموضوع.

وقال ماكجي في مقطع الفيديو الجديد إنه أحجم عن التعليق على الموقف لأنه لا يعرف ما “المسموح له بقوله”.

قال إنه ظل هادئًا “في الغالب” على مدار العامين الماضيين لأنني “كنت أحاول أن أفعل ما اعتقدت أنه الشيء الصحيح”.

قال ماكجي: “ما جعل الأمر صعبًا هو أن هذه لم تكن مجرد وظيفة، بل كان هذا شيئًا قضيت سنوات في العمل من أجله”. “آلاف الساعات على شاشة التلفزيون… وفجأة اختفت”.

يعتقد ماكجي أن الآخرين بدأوا في رواية قصته، مما دفعه إلى إطلاق الفيديو.

ولم يقدم تفاصيل بشأن التحقيق، لكنه قال إنه “لا يتفق” مع النتيجة.

وأضاف ماكجي أنه أصبح سائقًا في أوبر وعاد إلى منزله في أعقاب ذلك.

قال ماكجي: “ما زلت لا أفهم تمامًا جميع الأسباب الكامنة وراء ذلك”. “وكان عدم اليقين هذا أحد أصعب الأمور في العامين الماضيين. ومنذ ذلك الحين، فقدت الكثير من الفرص. لقد أجريت مقابلة تلو الأخرى. … لقد كنت غاضبًا، وشعرت بالحرج، وخاب أملي، وتساءلت عما إذا كنت سأعمل في التلفزيون مرة أخرى”.

قال ماكجي إن هذا الموقف علمه أنه في بعض الأحيان لا تتلقى دائمًا خاتمة، لكنه تعهد بأنه سيتم سماع أخباره مرة أخرى.

قال ماكجي: “ما زلت هنا”. “مازلت أبدع، ومازلت أجري المقابلات، ومازلت أراهن على نفسي. ليس من الضروري أن تتفق معي…. هذه ليست نهاية قصتي. إنه مجرد فصل.”