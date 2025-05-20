ينفجر Ryan Clark-RG3 على Angel Reese بالإشارة إلى زواج QB بين الأعراق

لم يعد محلل ESPN محلل ESPN Ryan Clark ومحلل Fox Sports Robert Robert Griffin III حول نجوم WNBA Angel Reese و Caitlin Clark حول كرة السلة.

بدأ الخطاب بين زملاء ESPN السابقين في لعبة حمى سكاي يوم السبت عندما تم استدعاء كلارك لخطأ صارخ على ريس في الربع الثالث.

قال غريفين ، الذي كان رد فعله في مقطع فيديو على X مع زوجته غريت جريفين جالسًا في الخلفية ، إنه يعتقد أن ريز “كرهت” كيتلين كلارك ، ولهذا السبب صرخ مهاجم شيكاغو في نجم الحمى بعد تعرضه للسرقة.

في مقطع فيديو منفصل على X ، قال ريان كلارك إن غريفين كان يغذي سردًا سلبيًا عن ريس وشريرها – بينما يشمل أيضًا العرق ، زوجة غريفين وحياتهم المنزلية في دحضه.

كان كلارك ، 45 عامًا ، وجريفين ، 35 عامًا ، وكلاهما أسود ، زملاء في الفريق مع واشنطن في عام 2014 ؛ زوجة جريفين السابقة ، ريبيكا ، والزوجة الحالية ، جريت ، وكلاهما من البيض.

وقالت ريان كلارك في مقطع من مقطع من البوداست: “الشيء الوحيد الذي نعرفه عن RG3 هو أنه لا يجري محادثات في منزله حول ما يتعين على النساء السود أن يتحملنه في هذا البلد ، حول ما كان على النساء السود ، والرياضيات مثل أنجيل ريس التعامل مع كونه على الجانب الآخر من صعود كيتلين كلارك وصعوده إلى النجومية”.

وأضاف: “إذا كنت RG3 ، متى كانت آخر مرة داخل منزلك ، أجريت محادثة حول ما تتعامل معه؟ لم تتمكن من القيام بذلك لأنه في كل من زيجاتك ، تزوجت من نساء بيض”. “لم تتح لك الفرص لإجراء تلك المحادثات لتثقيفك على ما يشعرون به ، وما يتعامل معه النساء السود ، وما الذي يرونه عندما يفكرون في شاب ملاك ريس.”

نشر غريفين رد فيديو آخر وأوضح أن ريان كلارك عبر الخط من خلال جلب عائلته فيه وقال إنه شن هجومًا شخصيًا عليه وعائلته على رأي رياضي.

وكتب جريفين: “ريان كلارك يهاجمني شخصيًا وعائلتي شخصياً على رأي رياضي هو جبان وعدم الضعف والضعف”. “ريان كلارك يهاجمني شخصيًا وعائلتي شخصياً على رأي رياضي هو نظرة سيئة على ESPN وله رجل”.

وقف ريان كلارك علنًا في تصريحاته في سلسلة من التغريدات مساء الأحد – وقال إن غريفين كان “أحد أسوأ زملائي في الفريق على الإطلاق في الميدان وفي التلفزيون”.

كتب كلارك: “أنت تعرف ما هو معي وأنت! لقد أنقذت لك الموسم بأكمله على” MNF “. “لقد حثت الناس على السماح لك أن تكون أنت. بغض النظر عن مدى سوء زميلك في الفريق ، كنت قد ظلت ظهرك. ماذا فعلت؟ دعوة شخص ما في عرضك ، أنت تعلم أنني لا تخدع أسئلة عني ، ثم تضربني بعد أسابيع لتخبرني بأنك ستتحدى أحد بلدي واحد

“لم أهاجم زوجتك. لقد تحدثت عما تفعله على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. كما قلت. قابلت زوجتك وبدا أنها سيدة جميلة تستحق أكثر من لون بشرتها!

ثم أضاف: “بأي حال من الأحوال تعثر على أي منها. تعرف بالضبط من أنا ، ما قلته ، لماذا قلت ذلك ، ومن قلته! يمكنني العيش مع كل شيء آخر.”

لم يكن ريان كلارك وجريفين المحللين الرياضيين الوحيدين الذين يناقشون علنًا التنافس بين كلارك-ريزي-الذي بدأ خلال أيام دراستهما الجامعية عندما تغلب ريس و LSU Tigers على كلارك في أيوا هوكيز في لعبة لقب NCAA 2023.

لقد تركز الكثيرون على نظرياتهم حول العرق ، بينما قال آخرون إنه سرد يتم تفجيره بشكل غير متناسب.

بعد الخطأ ، ابتعدت كيتلين كلارك وتراجع ريس من قبل زملائه في الفريق.

تلقى كل من ريس ومهاجم الحمى علياه بوسطن التقنيات قبل أن يهيمن الحمى السماء 93-58 في المباراة الافتتاحية للمنزل في إنديانابوليس.

أخبرت كيتلين كلارك هولي رو من ESPN أنه لا يوجد شيء ضار حول الخطأ.

على الرغم من رد فعلها على الملعب ، قللت ريس من شأنها مؤتمرها الصحفي بعد اللعبة ووصفته بأنه مسرحية جيدة لكرة السلة.

تواجه الحمى والسماء بعضهما البعض خمس مرات هذا الموسم.