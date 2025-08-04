ينفد شجار بين المشجعين خلال WWE SummerSlam ليلة الأحد في نيوجيرسي في ملعب MetLife Stadium

اندلعت شجار هائل من الشعر بين المشجعين في المبيضات في WWE’s SummerSlam في نيو جيرسي.

اندلعت الفوضى في وقت مبكر من الليل 2 من الحدث المتوقع للغاية في ملعب MetLife يوم الأحد ، مع ما لا يقل عن ستة من عشاق المصارعة المشاركة في Melee Ringside ، يظهر الفيديو فيرال الآن.

يظهر الفيديو امرأة في قميص أسود يبدو أنها تحاول الاستيلاء ورمي المرفقين على امرأة أخرى في قمة دبابة بيضاء ، فقط لوجود امرأة أخرى في قميص أحمر تأتي من خلفها وانتزعها من الشعر.

ثم تبدأ المروحة الموجودة في القميص الأسود في رمي مجموعة من ضربات الجسم على المرأة في التنورة الحمراء ، حيث لا يزال شعرها يتم سحبه.

خلفهم ، كان أحد المعجبين من الذكور يحاول حمل المرأة في التنورة الحمراء.

ومع ذلك ، ظهر رجل آخر من خلفه وسحبه بعيدًا.

تم وضع المعركة إلى نهايتها بعد أن قام حراس أمنين متعددين بتراجع قمصان برتقالية بلكم المشاجرة ووضعوا حد للعنف.

تُرى المرأة الموجودة في التنورة الحمراء وهي تركض على مروحة الذكور التي كانت تتجول فيها وتشير بشدة إليه مع انتهاء المقطع.

يبقى من غير الواضح كيف بدأ الجنون غير المشترك.

بصرف النظر عن WrestleMania ، فإن الحدث الذي استمر ليلتين في إيست راذرفورد ، نيوجيرسي ، هو أكبر عرض في WWE لهذا العام-حيث بدأ متوسط سعر التذاكر لـ SummerSlam بأكثر من 400 دولار.

شهدت ليلتين ليلتين حصتها من العمل والدراما في الحلبة.

هزم كوردي رودس الأسطورة جون سينا لاستعادة بطولة WWE بلا منازع في معركة شارع ملحمية توجت عطلة نهاية أسبوع لا تصدق من المصارعة في إيست راذرفورد ، مما يمثل عهد اللقب الثاني لروديس بعد فوزه بالبطولة في Wrestlemania 40.

بعد الهزيمة المروعة ، وقف سينا في وسط الحلبة ، عندما عولج المشجعون على تطور آخر.

ضربت موسيقى بروك ليسنار عودته المذهلة بعد عدم ظهورها في الحلبة منذ SummerSlam في عام 2023 وقام بتسليم F5 له إلى سينا المذهلة لإقامة مباراة في وقت لاحق من هذا العام خلال سباق “صانع السلام”.

كانت هذه أول مباراة في WWE لـ Lesnar منذ أن تم تسميتها في الدعوى الجنسية المدنية القنبلة ضد فينس مكماهون من قبل الموظف السابق جانيل جرانت.

كان Lesnar غير مرغوب فيه حول WWE منذ ذلك الحين ، مع إزالته من متجر WWE وشخصيته القابلة للعب ، إلى جانب McMahon ، يتم إخراجها من لعبة فيديو WWE 2K24.

يشاع أن Lesnar يعود في Royal Rumble 2024 ، ولكن تم إلغاء المظهر بعد اندلاع خبر الدعوى.

وقد نفى مكماهون المزاعم ضده. تدعى محاميه ، جيسيكا روزنبرغ ، تسمى غرانت ، تسمية ليسنار في الدعوى ، وهي “حيلة دعائية” في فبراير.

في وقت سابق من الليل ، لعبت WWE مونتاج فيديو على شاشات في ملعب MetLife لتكريم Hulk Hogan.

تم تشغيل أغنية هوجان “الحقيقية الأمريكية” في نهاية التكريم ، حيث تم إحضار ابنه ، نيك هوجان ، إلى البكاء ووضع يديه على قلبه بينما كان المشجعون يهتفون.

توفي هوجان ، الذي كان اسمه الحقيقي تيري بوليا ، في 24 يوليو من نوبة قلبية.