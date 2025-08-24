ينفد ماجيك فيرفيلد في لعبة العنوان الأمريكية

وانتهت آمال لقب فيرفيلد الوطنية في فايرفيلد الوطنية الوطنية في الدوري الوطني.

تم القضاء على الفريق في مباراة اللقب الأمريكية من قبل Summerlin South Little League من لاس فيجاس يوم السبت ، وخسر 8-2 في ويليامسبورت ، بنسلفانيا.

قفز فيجاس إلى الأمام مباشرة قبالة الخفافيش في الجزء العلوي من الشوط الأول ولم ينظر إلى الوراء أبدًا ، حيث أسقط ثلاثة أشواط على ملعب وحشي وأغنية من غرايسون ميراندا.

ارتد فيرفيلد مرة أخرى في وقت لاحق ، حيث سجل هدفًا من جيمي فازيلديديس ، لكن فيغاس ، سجل جاريت جاليجوس المتسابقين في المركز الثاني والثالث لإنهاء التهديد.

مددت نيفادا تقدمها في الشوط الرابع مع تشغيل منزل عميق من مضرب جاليجوس.

كشط فيرفيلد لجري آخر في الجزء السفلي من الرابع ، ولكن مسرحية بقعة من فيجاس قصيرة إيثان روبرتسون لتمييز عداء عائدا إلى القاعدة الثانية انتهت الشوط.

فجر فيجاس تقريبًا الصدارة في الجزء السفلي من الشوط الخامس بعد أن سار جاليجوس زوجًا من المقاتلين.

دخل القاذف في المتهدمة مع بن هيربست من فيرفيلد ووضع علامة عليه في القاعدة الثالثة بعد المخلل بين المنزل والثالث.

ثم ضرب الصعود الأيمن الخليط التالي ، مع الحفاظ على النتيجة في 4-2.

أضافت نيفادا بعض التأمين في الجزء العلوي من السادس بفضل مضاعفة من ذاكرة التخزين المؤقت Malan التي جلبت Dustin Greuusel وضرب محمّل من قبل Banks Mossle.

في وقت لاحق من ذلك الشوط ، فجر Cutter Ricafort اللعبة مفتوحة على مصراعيها ، حيث كان يقود سيارتيان في حقل فردي محمّن قواعده إلى الوسط لجعل اللعبة 8-2.

ذهبت لقطة فيرفيلد لوكا بيليجريني 5 ¹/₃ الأدوار ، وتخلى عن خمس أشواط في ثماني ضربات والمشي بينما كان يخرج ثلاثة.

كان Gallegos أفضل قليلاً ، حيث قام بإلقاء خمسة أدوار مع شوطين فقط (واحد حصل) على خمس ضربات مع اثنين من المشي.

ضرب ثمانية مقاتلين فيرفيلد كذلك.

في الإطار النهائي ، قام Luke D’Ambrosio بإخفاء Gallegos وتراجع عن الشوط النهائي المثالي ، وتأمين لقب الولايات المتحدة وإنهاء سلسلة Fairfield Long Little League Series.

حصلت فيجاس على أكبر مساهمة من 3-4 ضاربين ، Malan و Gallegos ، التي جمعت لأربع مرات ، وأربعة أشواط واثنين من RBIs.

وقال جاليجوس في مقابلة ما بعد اللعبة: “إن طاقة الحشد جعلتني أشعر بالرضا اليوم”. “كنت أشعر بالضخ الشديد للعب اليوم. كان الأمر رائعًا للغاية ، وكان الشعور مذهلاً.”

تأتي خسارة فيرفيلد بعد يومين من فوزها في فيجاس ، 7-3 ، يوم الأربعاء لكسب مكان في لعبة اللقب الأمريكية.

حقق Vegas لعبة اللقب بفوز 5-3 من الفوز على ساوث كارولينا يوم الخميس.

سيواجهون تايبيه الصينية في لعبة اللقب يوم الأحد الساعة 3 مساءً

وقال جاليجوس: “ستكون لعبة صعبة ، لقد حصلوا على بعض الضاربين الجيدين حقًا وأباريق جيدة حقًا”.

فاز تايبيه الصيني على أروبا 1-0 في لعبة اللقب الدولية يوم السبت.

تتطلع فيجاس إلى أن يكون أول فريق من نيفادا يفوز في سلسلة Little League World.