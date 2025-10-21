ينفصل تايلر لوكيت عن العمالقة خلال بداية الموسم الكارثية

يبحث تايلر لوكيت، المتلقي الواسع لفريق Tennessee Titans، عن منزله التالي في اتحاد كرة القدم الأميركي بعد أن وافق الفريق على طلبه بالإفراج عنه، وفقًا لـ ESPN.

ومن المتوقع أن يكون لوكيت، الذي وقع عقدًا لمدة عام واحد بقيمة 4 ملايين دولار مع تينيسي في أبريل، حرًا في التوقيع مع فريق آخر بعد الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

حصل فريق Pro Bowl البالغ من العمر 33 عامًا على 10 تمريرات فقط لمسافة 70 ياردة في سبع مباريات مع 1-6 Titans – الذين طردوا مدربهم، برايان كالاهان، الأسبوع الماضي.

كان لوكيت جزءًا من فريق الاستلام المجدد في تينيسي مع كام وارد، الاختيار الأول للفريق في 2025 مشروع NFL، باعتباره لاعب الوسط الأساسي لفريق Titans.

ومع ذلك، كان الموسم كارثة كاملة ولم يسجل هجوم تينيسي سوى 96 نقطة في دوري كرة القدم الأمريكية هذا الموسم.

بعد خسارة 41-20 أمام كولتس في 21 سبتمبر، يزور العمالقة إنديانابوليس لمباراة العودة يوم الأحد.

تم إطلاق Lockett بواسطة Seahawks في مارس بعد 10 مواسم.

إنه المتلقي رقم 2 على الإطلاق في الامتياز، حيث حصل على 661 تمريرة لمسافة 8594 ياردة و61 هبوطًا.

في عام 2024، حصل على 49 تمريرة لمسافة 600 ياردة وهبوطين في 17 مباراة لصالح سياتل.

على الرغم من انخفاض إنتاج لوكيت في السنوات الأخيرة، إلا أن اللاعب المخضرم لا يزال بإمكانه إضافة قيمة إلى الفريق وتوجيهه إلى غرفة الاستقبال.

اختيار الجولة الثالثة من قبل Seahawks في مسودة NFL 2015، واصل لوكيت صنع Pro Bowl وتم اختياره لفريق All-Pro الأول في موسمه المبتدئ كعائد للركلة.