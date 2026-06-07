ينفي بن رايس وجود أي ضغوط إضافية لتنفيذ هجوم يانكيز

وجد بن رايس نفسه في محادثة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي طوال معظم الموسم.

هذا حتى مع وجود آرون جادج الذي يتمتع بصحة جيدة – أو هكذا اعتقدنا – يضرب في نفس التشكيلة ويبحث عن أفضل لاعب له للمرة الثالثة على التوالي.

لكن الآن تواجه رايس، مثل بقية تشكيلة يانكيز، تحديًا جديدًا: الضرب بدون مضرب القاضي لحمايتهم.

بالنسبة لرايس، هذا صحيح بشكل خاص، حيث أنه يتعرض للضرب مباشرة أمام القاضي طوال معظم العام.

في المباريات الأربع التي سبقت هطول الأمطار يوم السبت ضد بوسطن، قام رايس بدلاً من ذلك بضرب بول جولدشميت خلفه.

غولدشميت، الذي لا يزال ضاربًا خطيرًا – خاصة ضد مستخدمي اليد اليسرى – لا يوفر الحماية التي قدمها القاضي.

وقال رايس بعد خسارة يوم الجمعة في ذا برونكس: “إنه حضور كبير لا يمكن أن يكون في تشكيلتنا”. “سيؤذينا هذا بالتأكيد، لكن كل ما يمكننا فعله هو الاستمرار في المضي قدمًا”.

عند سؤاله عما إذا كان عدم وجود مضرب القاضي خلفه قد يزيد الضغط على مضاربه، قال رايس: “لا. أنا أركز على اليوم. وسنقوم بتقييمه في النهاية.”

وعدم وجود القاضي – حتى النسخة المحدودة التي قال إنه كان عليها منذ أواخر أبريل، عندما يعتقد أنه أصيب لأول مرة في الضلع الأيمن الذي من المحتمل أن يهمشه لمدة شهرين – سيؤثر بالتأكيد على الطريقة التي يقترب بها الرماة من تشكيلة يانكي.

وفيما يتعلق بما إذا كان يعتقد أنه سيتم عرضه بشكل مختلف في غياب القاضي، قال رايس: “ليس من حقي أن أقول ذلك. سنرى ما سيحدث. كل ما يمكنني التحكم فيه هو الملاعب التي أتأرجح فيها والتي لا أتأرجح فيها.”

في أربع مباريات بدون القاضي، رايس هو 4 مقابل 14 مع ثلاث مناحي وستة ضربات وكان لديه ضعف وهوميروس.

أشاد مدرب الضربات جيمس روسون مؤخرًا بأخلاقيات عمل رايس خلف الكواليس، خاصة مع استعداده لدراسة كيفية عرض الرماة المنافسين له.

وقال روسون: “هذا جزء مما جعله أفضل. إنها ليست مجرد موهبة. إنها ليست مجرد موهبة”. الكثير من الرجال موهوبون. العظماء يستعدون بشكل مختلف وأرى كيف يستعد خلف الكواليس”.

لقد نجحت عمليته بشكل جيد حتى الآن، حيث دخل رايس يوم السبت مع OPS قدره 1.051 في الموسم، متخلفًا فقط عن يوردان ألفاريز من هيوستن.

ارتفع معدل المشي لدى رايس عما كان عليه قبل عام، كما هو الحال مع معدل الضربات، لكنه على وشك الاختبار هذا الموسم كما لم يحدث من قبل.

من المتوقع أن يكون أكبر مضرب في التشكيلة، على الأرجح حتى عودة القاضي في وقت لاحق من الموسم.

متجر يانكيز ميرش تتلقى New York Post إيرادات من الشراكات التابعة والإعلانات لمشاركة هذا المحتوى وعند إجراء عملية شراء.

بينما كان يانكيز حريصين على عدم تطبيق جدول زمني لإصابة القاضي، لن يتم تصوير إصابته مرة أخرى لمدة شهر آخر على الأقل وسيحتاج إلى البناء قبل أن يعود إلى المباريات.

في خسارة يوم الجمعة، كان لدى رايس هوميروس وذهب 2 مقابل 3 باعتباره الضارب رقم 2، لكن الضاربين الثلاثة خلفه، غولدشميت، كودي بيلينجر وجاز تشيشولم جونيور مجتمعين ليحققوا 0 مقابل 11.

أدى ذلك إلى منع يانكيز من تجميع الكثير معًا بشكل هجومي خارج الزملاء المنفردين بواسطة رايس و ترينت جريشام، الذي تقدم على رايس بنقطة واحدة.

سيحتاج فريق يانكيز إلى المزيد من الإنتاج في جميع أنحاء تشكيلتهم ليظلوا بالقرب من قمة الشرق الأوسط مع خروج القاضي، لكن رايس لا تقل أهمية عن أي ضارب للتأكد من حدوث ذلك.