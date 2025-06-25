ينقسم كولين موريكاوا مع العلبة الأخرى بعد خمس بطولات

رياضة
ينقسم كولين موريكاوا مع العلبة الأخرى بعد خمس بطولات

للمرة الثانية منذ ثلاثة أشهر ، يقوم كولين موريكاوا بتبديل العلبة.

أكد لاعب الجولف الأمريكي لـ Golfweek يوم الأربعاء أنه ينتقل من Joe Greiner بعد خمس بطولات فقط.

سيحصل Morikawa على KK Limbhasut ، زميله السابق في الكلية في كاليفورنيا ، ويملأ لـ Rocket Classic هذا الأسبوع في Detroit Golf Club.

لم يقدم Morikawa ، 28 عامًا ، تفاصيل حول ما حدث في فراق الطرق ، أو من سيكون بديله على المدى الطويل على الحقيبة.

أقام موريكاوا شراكة مع غرينر بعد فراق مع JJ Jakovac ، الذي كان العلبة الوحيدة في حياته المهنية ، في أبريل.

مع Jakovac ، استحوذ Morikawa على ستة ألقاب في جولة PGA واثنين من الشركات الكبرى: بطولة 2020 PGA وبطولة 2021 المفتوحة.

لكن موريكاوا اختار استبدال جاكوفاك مع جرينر ، وهو العلبة المخضرمة التي كانت تعمل لدى ماكس هوما منذ عام 2019.

اتخذ غرينر قرارًا بالانقسام مع homa المتعثر قبل الماجستير.

وقال هوما في ذلك الوقت: “لم يكن خياري ، لذلك تم امتصاصه ، لكن كان لدينا دائمًا صفقة أننا أصدقاء أولاً وأن الصداقة تهم أكثر من شيء العمل ، وكان حكيماً بما يكفي لفعل ما فعله”.

ثم انتقل غرينر إلى وزير مات المصاب إلى كادي لجوستين توماس في الماجستير وتراث RBC ، الذي فاز به توماس ، قبل انضمامه إلى موريكاوا.

غرينر لأول مرة في موريكاوا في ويساهيكون في فيلادلفيا ، حيث أنهى موريكاوا T-17.

ثم جاء مواطن لوس أنجلوس T-50 في بطولة PGA ، T-20 في النصب التذكاري ، T-23 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة و T-42 في بطولة Travelers.

إلى جانب مفتاحه على الحقيبة ، شوهد موريكاوا أيضًا وهو يناقش تغييرًا محتملًا في الممارسة الأخضر في ديترويت.

موريكاوا حاليًا هو لاعب غولف في المرتبة الخامسة في العالم خلف رقم 1 سكوتي شيفلر ، وروري ماكلروي ، و Xander Schauflee و Thomas.

ومع ذلك ، لم يكسب موريكاوا فوزًا منذ بطولة زوزو في أكتوبر 2023.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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