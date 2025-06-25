ينقسم كولين موريكاوا مع العلبة الأخرى بعد خمس بطولات

للمرة الثانية منذ ثلاثة أشهر ، يقوم كولين موريكاوا بتبديل العلبة.

أكد لاعب الجولف الأمريكي لـ Golfweek يوم الأربعاء أنه ينتقل من Joe Greiner بعد خمس بطولات فقط.

سيحصل Morikawa على KK Limbhasut ، زميله السابق في الكلية في كاليفورنيا ، ويملأ لـ Rocket Classic هذا الأسبوع في Detroit Golf Club.

لم يقدم Morikawa ، 28 عامًا ، تفاصيل حول ما حدث في فراق الطرق ، أو من سيكون بديله على المدى الطويل على الحقيبة.

أقام موريكاوا شراكة مع غرينر بعد فراق مع JJ Jakovac ، الذي كان العلبة الوحيدة في حياته المهنية ، في أبريل.

مع Jakovac ، استحوذ Morikawa على ستة ألقاب في جولة PGA واثنين من الشركات الكبرى: بطولة 2020 PGA وبطولة 2021 المفتوحة.

لكن موريكاوا اختار استبدال جاكوفاك مع جرينر ، وهو العلبة المخضرمة التي كانت تعمل لدى ماكس هوما منذ عام 2019.

اتخذ غرينر قرارًا بالانقسام مع homa المتعثر قبل الماجستير.

وقال هوما في ذلك الوقت: “لم يكن خياري ، لذلك تم امتصاصه ، لكن كان لدينا دائمًا صفقة أننا أصدقاء أولاً وأن الصداقة تهم أكثر من شيء العمل ، وكان حكيماً بما يكفي لفعل ما فعله”.

ثم انتقل غرينر إلى وزير مات المصاب إلى كادي لجوستين توماس في الماجستير وتراث RBC ، الذي فاز به توماس ، قبل انضمامه إلى موريكاوا.

غرينر لأول مرة في موريكاوا في ويساهيكون في فيلادلفيا ، حيث أنهى موريكاوا T-17.

ثم جاء مواطن لوس أنجلوس T-50 في بطولة PGA ، T-20 في النصب التذكاري ، T-23 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة و T-42 في بطولة Travelers.

إلى جانب مفتاحه على الحقيبة ، شوهد موريكاوا أيضًا وهو يناقش تغييرًا محتملًا في الممارسة الأخضر في ديترويت.

موريكاوا حاليًا هو لاعب غولف في المرتبة الخامسة في العالم خلف رقم 1 سكوتي شيفلر ، وروري ماكلروي ، و Xander Schauflee و Thomas.

ومع ذلك ، لم يكسب موريكاوا فوزًا منذ بطولة زوزو في أكتوبر 2023.