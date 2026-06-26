ينكشف أمر “كام شليتلر” بينما يعاني “يانكيز” من خسارة قذرة أمام “ريد سوكس”.

بوسطن – لعب كام شليتلر بالنار لمدة أربع جولات وأفلت من العقاب.

ولكن بعد ذلك في الشوط الخامس، أضاف دفاعه بعض السوائل الخفيفة واشتعلت النيران في بدايته.

بعد أن ترك أميد روزاريو كرة أرضية مدخنة تمر عبر ساقيه بدلاً من تحويل لعبة مزدوجة محتملة في نهاية الشوط، جاءت أول جولة من أربع أشواط غير مكتسبة على شليتلر مما رفع فريق ريد سوكس إلى الفوز 6-3 على يانكيز ليلة الخميس في حديقة فينواي التي بيعت بالكامل.

وجه كاليب دوربين، احتمال يانكيز السابق، الضربة الحاسمة قبل انتهاء الشوط الخامس، حيث أخذ شليتلر عميقًا في تسديدة من جولتين فوق Green Monster مباشرة لكسر التعادل 2-2.

حاول فريق يانكيز العودة في الشوط التاسع ضد أقربهم السابق، أرولديس تشابمان، الذي حمل القواعد بمخرجين قبل أن يغلق الباب أخيرًا.

لقد كانت خسارة قذرة لفريق يانكيز (48-32) ، الذي ارتكب أربعة أخطاء – مما جعل كل الرميات الستة التي قام بها رماةهم تسمح بالتنوع غير المكتسب – وأهدروا بعض الفرص للاستفادة من الهجوم قبل أن يعود فريق ريد سوكس (33-46) إلى الحياة.

شليتلر، الذي ضرب تسعة في خمس أدوار، تقطعت به السبل بزوج من المتسابقين في كل من الأدوار الأولى والثانية والرابعة. ربما كان قادرًا على فعل ذلك مرة أخرى في الشوط الخامس، حتى فتح خطأ روزاريو الميداني الباب على مصراعيه.

تقدم فريق يانكيز بنتيجة 2-0 في الشوط الأول قبل أن يصدر شليتلر مسيرة متقدمة إلى ماساتاكا يوشيدا ثم تخلى عن أغنية واحدة لسيدان رافاييلا. تبع ذلك بضرب ويليير أبريو على غواصة تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة للمرة الثانية من الليل.

لكن ويلسون كونتريراس جاء بعد ذلك وقام بحفر كرة أرضية بسرعة 112.8 ميلاً في الساعة إلى القاعدة الثالثة، حيث أنزل روزاريو قفازه ولكن ليس بعيدًا بما يكفي عندما تحركت الكرة تحتها مباشرة، وسجل يوشيدا ليجعل النتيجة 2-1.

قام جارين دوران بعد ذلك برفع ذبابة التضحية إلى الملعب الأيسر متوسط ​​العمق، حيث كانت رمية خوسيه كاباليرو أعلى الخط الأساسي الأول، مما سمح لفريق ريد سوكس بتعادل المباراة.

توج دوربين صاحب الضربات القوية، والذي أرسله يانكيز إلى فريق برورز في تجارة ديفين ويليامز (قبل أن يستحوذ عليه فريق ريد سوكس في فبراير/شباط الماضي)، بالسباق بسحق قاطعة شليتلر في مقاعد مونستر ليتقدم 4-2.

جعلها يانكيز في وقت لاحق لعبة من جولة واحدة في الجولة السابعة عندما ضرب بول جولدشميت، في الملعب الثاني عشر من معركة مع مخلص يانكيز السابق جريج فايسرت، مروحية إلى المركز الثالث مما سمح لجاز تشيشولم جونيور بالتسجيل من المركز الثالث.

لكن فريق ريد سوكس أحضر داني كولومبي الأيسر لمواجهة بن رايس، الذي لم يتمكن من تقديم التأرجح الكبير في مسقط رأسه، وبدلاً من ذلك توقف عن الأرض لإنهاء المسيرة.

أضاف فريق Red Sox بعد ذلك زوجًا من جولات التأمين في الشوط التاسع بعد أن قام Yerry de los Santos بإلقاء ضربة تضحية ورمى أنتوني فولبي بعيدًا في النصف الثاني من اللعب المزدوج المحتمل في نهاية الشوط.

بدأت الليلة بشكل أفضل بالنسبة لفريق يانكيز، حيث واصل جولدشميت هرس اليسار وقاد المباراة بمضاعفة الوحش ضد ريد سوكس ساوثباو كونيلي إيرلي. مرة واحدة في وقت لاحق، انفردت روزاريو ثم بفارقين، أرسل جاسون دومينغيز ضربة أخرى من الجانب الأيمن، وهذه واحدة ليسجل جولدشميت التقدم 1-0.

أضاف كاباليرو في وقت لاحق مسيرته الثامنة على أرضه هذا العام، حيث قام بحفر كرة ذبابة فوق الوحش في وقت مبكر ليضع فريق يانكيز في المقدمة 2-0 في الشوط الرابع.

وعلى طول الطريق، نجا شليتلر من المشاكل التي خلقها لنفسه جزئيًا. بعد المشي وتدخل الماسك في الشوط الأول، أبحر برمية انطلاق في وسط الملعب، لكنه ترك بعد ذلك العدائين في المركزين الثاني والثالث.

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في الثانية، ترك نافذة منبثقة ضعيفة تقع بينه وبين أوستن ويلز، ثم ضرب الضارب، لكنه تقطعت بهم السبل.

ثم في الرابع، تخلى عن فردي ومزدوج، لكنه خرج منها سالمًا بزوج من الضربات على كرة سريعة تبلغ سرعتها 99 ميلاً في الساعة وغرق 100 ميل في الساعة.