ينهار موسم كايل تاكر لأشبال – ويديره المشجعون

يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لكايل تاكر وأشبال ، الذين كانوا يقودون NL Central في استراحة All-Star بعد أخذ مقامرة وتداول مع لاعب فريق All-Star قبل السنة الأخيرة من عقده ، حيث يلوح يوم الدفع الرئيسي هذا الشتاء في الوكالة الحرة.

لكن الحدود الودية ليست ودية للغاية في هذه الأيام ، حيث تم صياغة لاعب كرة القدم البالغ من العمر 28 عامًا خلال الشوط السادس من مباراة الأحد ضد القراصنة لعدم نفاد كرة أرضية.

بينما عادت الأشبال (70-53) للفوز ، فإنهم يجدون أنفسهم ثماني مباريات خلف فريق MLB أفضل Brewers ، الذين خسروا أخيرًا لعبة Reds يوم الأحد في أدوار إضافية ، حيث حصلوا على سلسلة فوز 14 مباراة.

تزامنت شيكاغو التي تقع خلف ميلووكي مع تراجع وحشي لشركة تاكر ، الذي ذهب 23 مباراة دون تشغيل المنزل. خلال هذا الامتداد ، ضرب .179 مع .545 OPS وخمسة RBIs. ذهب الأشبال 10-13 في تلك الألعاب الـ 23.

للموسم ، يصل تاكر إلى .263 مع .828 OPS و 18 Homers و 62 RBIs.

قال تاكر يوم الأحد ، وفقًا للرياضية: “عادة ، لا أعرض الكثير من المشاعر هناك أو أي شيء. أحاول فقط القيام بعملي”. “لكن الأمر كان صعبًا خلال الشهرين الماضيين أو نحو ذلك. فقط حصلت على الاستمرار.”

شارك كريج كونسيل ، مدير الأشبال ، في موسمه الثاني مع الفريق بعد مغادرته فريق Brewers ، ما كان يراه من Tucker مؤخرًا.

قال كونسيل: “تفوتك الملاعب التي تضربها عمومًا ، وتجعلك تسأل:” لماذا أفتقد تلك الملاعب؟ ” “هذا كل شيء. لأن انضباط اللوحة كان قوياً حقًا. لكن عندما تفوتك تلك الملاعب التي تضربها عادةً ، ضربت بعيدًا ، تسأل نفسك:” لماذا؟ ” وأعتقد أن هذا ما يمر به. “

في حين أن الأشبال ليسوا في أي خطر وشيك في فقدان التصفيات-إلا أنهم يمتلكون حاليًا أول مكان لبطاقة NL البرية ، ويقدمون ست مباريات قبل Reds-فرصتهم في وداعًا في NLDS.

ومع ذلك ، يستضيفون Brewers لخمس مباريات في ريجلي بدءًا من الرؤوس المزدوجة يوم الاثنين.

ربما سيحصل التصفيق الدائم على طراز تيرنر على تاكر مرة أخرى.

