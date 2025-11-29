ينهار نجم اتحاد كرة القدم الأميركي السابق جريج هاردي في الزاوية أثناء مباراة ملاكمة في مشهد مخيف

عانى لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي السابق الذي تحول إلى ملاكم، جريج هاردي، من مشهد مقلق في الحلبة ليلة الجمعة عندما أصيب بنوبة ربو بين الجولات خلال مباراة في روسيا.

لم يتمكن هاردي البالغ من العمر 37 عامًا، وهو لاعب دفاعي في فريق Pro Bowl لمرة واحدة ولعب لفريق Panthers and the Cowboys خلال مسيرة استمرت ست سنوات في دوري كرة القدم الأمريكية من 2010 إلى 2015، من مواصلة المباراة الاستعراضية ضد مقاتل MMA يفغيني جونشاروف في مدينة فولوغدا الروسية.

بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من قبل دالاس في عام 2016، بدأ هاردي مسيرته القتالية بـ 13 نوبة (7-5-1) في UFC قبل أن يتحول إلى الملاكمة في السنوات الأخيرة.

امتص هاردي العديد من اللكمات المترابطة في الجولة الثالثة يوم الجمعة قبل أن يتضاعف في ركنه أثناء حضوره من قبل الطاقم الطبي في الموقع قبل أن يتمكن من ضبط نفسه.

أثناء جلوسه على كرسي، يمكن سماعه في الفيديو وهو يطلب جهاز استنشاق الربو الخاص به قبل توقف القتال.

واجه هاردي أيضًا مشاكل قانونية أثناء وبعد مسيرته في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، بما في ذلك اعتقاله في يونيو بتهمة الاعتداء على أحد أفراد الأسرة في تكساس، وهي اتهامات وصفها بـ “الأكاذيب والشائعات”.

وكان قد تم القبض عليه سابقًا وإدانته في البداية في عام 2014 بتهمة الاعتداء على امرأة والتهديد بقتلها، ولكن تم إلغاء الإدانة عند الاستئناف في العام التالي. تم القبض على هاردي أيضًا لحيازته الكوكايين في عام 2016.

في الأصل تم اختياره في الجولة السادسة من ولاية ميسيسيبي، وقد صنع بطولة Pro Bowl مع Carolina بحملة مكونة من 13 كيسًا في عام 2013.