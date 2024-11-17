يهيمن جون جونز على ستيب ميوسيك ليحتفظ بلقب الوزن الثقيل

كان أعظم وزن ثقيل خفيف في UFC أفضل من أعظم وزن ثقيل في UFC – على الأقل في الليلة الوحيدة التي كانت مهمة.

نجح جون جونز في الدفاع عن لقبه للوزن الثقيل للمرة الأولى، متغلبًا على البطل السابق ستيب ميوسيتش عبر TKO في الجولة الثالثة ليتوج يوم السبت UFC 309 في ماديسون سكوير غاردن ويربط الأعمال التي كان من الممكن أن تكتمل قبل عام في نفس الساحة. – إلقاء اللوم على عضلة جونز الصدرية الممزقة في التأخير لمدة عام.

كمهاجمين، كان جونز وميوسيتش قادرين على المنافسة مبكرًا. لكن ميزة المصارعة التي يتمتع بها جونز أدت إلى بعض أفضل لحظاته. وبحلول الجولة الثالثة، كان البطل قد تراجع عن ميوسيتش بعد يده اليمنى، مما جعل اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا يشعر بالضجر أمام جونز البالغ من العمر 37 عامًا.

صمد ميوسيك أمام يد يسرى قاسية، ولكن ليس ركلة الكعب الدوارة التي نفذها جونز في الكبد، مما أدى إلى سحق مواطن أوهايو إلى الأبد.

في الحدث الرئيسي المشترك، ضمن تشارلز أوليفيرا مكانه في الجولة التالية على لقب الوزن الخفيف الذي كان يحمله من قبل، متفوقًا على مايكل تشاندلر على مدى خمس جولات ليمنح بطل بيلاتور السابق للوزن الخفيف خسارته الرابعة في الساحة الأكثر شهرة في العالم. ولكن ليس من دون النجاة من عاصفة برد أخيرة من الرجل الذي هزمه البرازيلي في عام 2021 ليحصل على لقبه.

أثبتت براعة أوليفيرا في القتال أنها صانعة الفارق في الجزء الأكبر من المباراة، حيث وجد القائد الذي يفوز على الإطلاق في UFC طريقه إلى مواقع مفيدة في كل جولة.

لكن تشاندلر كان لعبة كما كان دائمًا. ومع عدم وجود طريق للنصر سوى النهاية، كاد أن يخرج أوليفيرا من هناك. أصابت يده اليمنى القوية أوليفيرا، ووجد تشاندلر طريقه إلى الأعلى ووجه ضربات إلى الرأس، ويبدو أن الحكم كيث بيترسون ألقى نظرة فاحصة على إيقاف اللعب. تمكن أوليفيرا من البقاء على قيد الحياة، واستعاد تشاندلر مرة أخرى، وحافظ على الفوز.

انتقل بو نيكال، احتمال الوزن المتوسط، إلى 7-0 كمحترف، متغلبًا على المخضرم بول كريج بالنقاط، لكنه لم يفز بمشجعين جدد بسبب طبيعة انتصاره.

قام نيكال، وهو مصارع بطل الرابطة الوطنية لرياضة الجامعات ثلاث مرات في ولاية بنسلفانيا، وبطل الخضوع الاسكتلندي بإلقاء قطعهما المتصارعة إلى الجانب وبدلاً من ذلك انخرطا في مباراة كيك بوكسينغ فاترة، حيث حقق الصاعد نجاحًا مع الحقوق المرفوعة طوال الوقت.

لقد قص كريج بما فيه الكفاية ليفتح جرحًا بالقرب من حاجبه الأيمن عند الجرس الأخير، لكن الهتاف القوي “المبالغ فيه” من المشجعين الحاضرين أخبر الكثير عن القيمة الترفيهية للمسابقة.

«لقد خرجت إلى هناك؛ قال نيكال في القفص وسط صيحات الاستهجان الصاخبة: “لقد سيطرت لمدة 15 دقيقة”. “(المشجعون) يتوقعون مني أن أطرد الجميع خلال 25 ثانية أو أخنقهم في دقيقة واحدة. والحقيقة هي أن هؤلاء الرجال جميعهم مقاتلون محترفون تم تدريبهم على مدار عقد من الزمن. لقد كنت في هذا 2 ½، ثلاث سنوات.

بدأ بث الدفع مقابل المشاهدة بوزن خفيف مايكل روفي ووزن الذبابة للسيدات فيفيان أروجو حيث حققا انتصارات القرار على جيمس لونتوب وكارين سيلفا على التوالي.

في الجزء التمهيدي من الحدث، أطاح رامز إبراهيماج، مواطن برونكس، بميكي جال، من جرين بروك، نيوجيرسي، في الجولة الأولى من صراع وزن الوسط.

“يا رجل، هذا جنون. الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أفكر فيه سيكون أكبر من هذا هو القتال في استاد يانكي». “لا أعرف إذا كان بإمكانهم ذلك، ولكن، ربما يمكنهم ذلك. أنت لا تعرف أبدًا.

مقاطعة ساسكس، نيوجيرسي، مواطنه جيم ميلر، الذي ظهر للمرة 45 في الترقية، وهو رقم قياسي في بطولة UFC، محصور في خنق مقصلة مشدود ليحقق فوزًا في الجولة الأولى على ديمون جاكسون ليمنحه رقمه القياسي 27 انتصارًا منذ أول ظهور له في UFC في 2008.