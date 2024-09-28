يواجه كايل شاناهان مواجهة مع براندون أيوك في تدريب 49ers على السراويل القصيرة

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يحاول فريق 49ers تجنب مخلفات Super Bowl المخيفة وقد بدأوا 1-2، والآن ظهر فيديو للمدرب الرئيسي كايل شاناهان وهو يواجه النجم براندون أيوك على نطاق واسع في التدريب بسبب ارتداء السراويل القصيرة الملونة الخاطئة.

يظهر مقطع شاركته الشخصية الرياضية في سان فرانسيسكو، جرانت كوهن، شاناهان وهو يقترب من أيوك، الذي كان يرتدي شورتًا أحمر بينما كانت سراويل بقية زملائه سوداء، في التدريب يوم الجمعة.

بعد أن دار بين الاثنين ما بدا وكأنه مناقشة مفعمة بالحيوية، خلع أيوك سرواله الأحمر وحاول، دون جدوى، ركلهما عن الأرض، قبل أن يتحول إلى الشورت الأسود الذي كان يرتديه بقية زملائه في الفريق.

بعد التدريب، سأل أحد المراسلين شانهان إذا كان أيوك يرتدي السراويل القصيرة الخطأ.

“نعم، لقد فعل ذلك. أجاب شاناهان: سؤال جيد.

تم طرح سؤال للمتابعة حول ما إذا كانت هذه جريمة يعاقب عليها القانون.

قال شاناهان بابتسامة: “لا”. “أتمنى أن أتمكن من ارتداء السراويل القصيرة المختلفة.”

لقد كانت بداية محبطة للموسم بالنسبة لأيوك، الذي وقع على تمديد لمدة أربع سنوات بقيمة تصل إلى 120 مليون دولار في أواخر أغسطس بعد صيف من عدم اليقين بشأن العقد.

من خلال ثلاث مباريات، حصل على 11 نقطة صيد لمسافة 119 ياردة ولم يكن هناك أي هبوط.

في العام الماضي، كان لديه 75 عملية اصطياد لمسافة 1342 ياردة وسبعة هبوط.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عزا بعض الانخفاض في الإنتاج إلى معارضة خطط الدفاع ضد أنماطه مع لاعب الوسط بروك بوردي.

وقال أيوك للصحفيين: “الأمر مختلف بعض الشيء”. “إنهم يعرفون فقط ما نريد أن نفعله، وما نحب أن نفعله، أنا وبوردي، على وجه الخصوص.”

وأضاف The Wideout أنهم كانوا “يحاولون الوصول إلى أماكن مختلفة، والحصول على مظهر مختلف” عمليًا هذا الأسبوع قبل أن يواجه فريق 49ers باتريوتس.