يواجه مايك مكارثي مواجهة محرجة مع المصور بعد خسارة كاوبويز المفجعة

لقد كانت ليلة صعبة بالنسبة لرعاة البقر، لذلك كان من المنطقي أن تنتهي ليلة مايك مكارثي بشكل غريب بعض الشيء.

كان فريق Cowboys قد خسر للتو 27-20 بعد أن أخطأوا في ركلة جزاء محظورة أدت إلى فوز فريق Bengals في “Monday Night Football”.

وفوق كل ذلك، واجه مكارثي مواجهة محرجة مع أحد المصورين بينما كان يحاول تهنئة مدرب فريق بنغلس زاك تايلور على الفوز ومغادرة الملعب.

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وبدا أن المصور يحاول الاقتراب لالتقاط الصورة وفاجأ مدرب دالاس بمدى قربه بعد أن استدار بعد محادثته القصيرة مع تايلور.

وبدا أن مكارثي قام بإبعاد المصور بشكل تلقائي عن الطريق، مما جعله يفقد توازن الكاميرا للحظات.

وكانت خسارة يوم الاثنين هي الأحدث في سلسلة من خيبات الأمل لفريق كاوبويز، الذي انخفض إلى 5-8 بعد فوزه في مباراتين متتاليتين.

من المحتمل أن تكون الخسارة قد تسببت في إحباط العديد من الأشخاص، بما في ذلك النجم المتسرع ميكا بارسونز، الذي خرج من الملعب قبل انتهاء المباراة.

كان رد فعل بارسونز على ركلة الجزاء الفاشلة عبارة عن مزيج من الصدمة والإحباط.

مع اقتراب المباراة من نهايتها وتفاقم خسارة كاوبويز، تم التقاطه بواسطة كاميرات ESPN وهو عائداً إلى غرفة خلع الملابس مهزوماً بنفسه.

لدى فريق Cowboys الآن أربع مباريات متبقية، مع موعد الأسبوع 15 مع فريق Panthers التالي.

يمكن أن يكون للطريقة التي انتهت بها دالاس تأثير على كيفية تقدم المنظمة في المستقبل. مكارثي في ​​العام الأخير من عقده.

أعرب تروي أيكمان، عظيم رعاة البقر السابق، عن اعتقاده بأن مكارثي سيعود الموسم المقبل خلال مقابلة إذاعية مع محطة محلية في دالاس.

وقال أثناء ظهوره في برنامج 105.3 The Fan: “بينما نقف ونتحدث الآن، أتوقع عودة مايك مكارثي في ​​عام 2025”.