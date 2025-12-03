يواجه مشغل فتحات Aqueduct دعوى قضائية في لاس فيغاس، ويدعي أن الشركة تعاملت مع وكيل مراهنات عمل مع مترجم Shohei Ohtani

ما يحدث في فيجاس أحيانًا لا يبقى في فيجاس.

رفع مقامر ذو مخاطر عالية تحول إلى مُبلغ عن المخالفات دعوى قضائية يوم الأربعاء ضد المجموعة التي تدير صالة ماكينات القمار في Aqueduct – مما قد يؤدي إلى تعقيد كازينو مخطط له في الموقع.

دعوى قضائية اتحادية مكونة من 95 صفحة ضد مالكي مجموعة Genting Group – التي تدير صالة ماكينات القمار Resorts World في Aqueduct – تدعي أن الإدارة في Resort’s World’s Las Vegas سمحت للمحتالين بغسل العائدات غير القانونية عن طريق المقامرة.

وقالت الدعوى إن منشأة Genting’s Resorts World Vegas أجرت أعمالاً منتظمة مع وكيل مراهنات غير قانوني، ماثيو بوير، الذي كان يراهن على المترجم الياباني الفاسد السابق لنجم البيسبول شوهي أوهتاني.

حصلت Genting’s Resorts World New York للتو على ترخيص كازينو يوم الاثنين لتشغيل ألعاب الطاولة في Aqueduct، في انتظار الموافقة النهائية من لجنة الألعاب بالولاية.

لم تذكر الدعوى أي مخالفات تتعلق بالمسؤولين في Resorts World New York، التي تعمل أعمالها في مجال القمار والترفيه منذ حوالي 15 عامًا في Aqueduct دون فضيحة كبيرة.

هذه قصة متطورة.