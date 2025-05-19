يواجه نجم الركبي الأولمبي الأمريكي Alev Kelter تعليقًا لختمه على رأس الخصم

رياضة
يواجه نجم الركبي الأولمبي الأمريكي Alev Kelter تعليقًا لختمه على رأس الخصم

سيدني – سيواجه نجم الركبي الأولمبي للرجبي الولايات المتحدة أليس كيلتر جلسة استماع قضائية وربما تعليق طويل بعد أن تم طردها في اختبار للرجبي للسيدات ضد أستراليا يوم السبت لختمها على رأس الخصم.

حصل كيلتر على بطاقة حمراء مستقيمة في الدقيقة 79 من اختبار سلسلة المحيط الهادئ الرابع ضد أستراليا بعد أن استعرض الحكم إيمي باريت تيرون لقطات أظهرت كيلتر ختمًا بقوة على رأس المركز الأسترالي جورجي فريدريش.

في التعليقات التي ألقاها الميكروفونات التلفزيونية ، قال باريت ثيرون “12 بلو (كيلتر) سيحصل على بطاقة حمراء دائمة لأن هذا هو الصدر ، إنه متعمد وهو مسرحية خطيرة للغاية.

“من الواضح أنها ختمت على رأس اللاعب الأسترالي. هذا أمر متهور ، هذا أمر خطير وتخرج”.

لم يصب فريدريش بجروح خطيرة في الحادث. اعتذر سيون فوكوفوكا مدرب فريق الولايات المتحدة في وقت لاحق للاعبين الأستراليين.

يتم التعامل مع خطأ في لعبة الركبي التي تنطوي على اتصال مع الرأس بجدية شديدة. قامت لعبة Rugby ، مثلها مثل العديد من رياضات الاتصال ، بتغيير قواعدها في محاولة للحد من خطر الارتجاج وإصابات الرأس الأخرى.

كيلتر هو ممثل أولمبي في الولايات المتحدة ثلاث مرات في سبعات الرجبي وفاز بميدالية برونزية في باريس العام الماضي. لعبت سابقًا لعبة الهوكي وكرة القدم لجامعة ويسكونسن.

في لعبة الركبي ، عادة ما تحدث جلسات الاستماع القضائية حول اللعب الخاطئ مع 48 ساعة من المباراة.

فازت أستراليا بمباراة السبت 27-19.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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