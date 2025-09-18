يواجه نجم ESPN السابق Keith Olbermann رد فعل عنيف كبير على تشارلي كيرك

تمزيق مضيف ESPN السابق كيث أولبرمان على وسائل التواصل الاجتماعي بعد رد فعله على عرض جيمي كيميل الذي تم سحبه من الموجات الهوائية وإشراك اغتيال تشارلي كيرك.

ورد أولبرمان لبيان سنكلير ، الذي قال إن تعليق كيميل من عرضه في وقت متأخر من الليل “ليس كافيًا”.

دعا سنكلير إلى ABC للبث ذكرى لكيرك بدلاً من عرض كيميل بعد إطلاق النار على المؤثر المحافظ وقتل الأسبوع الماضي.

“حرق في الجحيم ، سنكلير” ، كتب أولبرمان على X.

“إلى جانب تشارلي كيرك.”

انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي منشور أولبرمان.

واصل رئيس MSNBC السابق أفكارًا حول وضع Kimmel ، وأشار إلى الملاحظات التي أدت إلى انضباط Kimmel ، مع نشر “لا شيء قال جيمي كيميل إنه غير صحيح”.

في يوم الاثنين ، اتهمت كيميل المحافظين بالوصول إلى “أدنى مستويات جديدة” في محاولة تثبيت أيديولوجية يسارية على المشتبه به تايلر روبنسون البالغ من العمر 22 عامًا ، على الرغم من أن المدعين العامين أكدوا من جديد هذه العلاقات في لائحة الاتهام يوم الثلاثاء.

<br />

وقال كيميل: “لقد وصلنا إلى بعض أدنى مستوياته الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عصابة ماجا التي تحاول يائسة وصف هذا الطفل الذي قتل تشارلي كيرك بأي شيء آخر غير واحد منهم وبذل كل ما في وسعه لتسجيل النقاط السياسية منه”.

جاءت تعليقات كيميل بعد يوم واحد من كل من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي وحاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس إن روبنسون عقد “أيديولوجية يسارية” وكان متزايدًا في السنوات الأخيرة. وقد تبين أيضًا أنه كان لديه علاقة رومانسية مع شريك متحول جنسياً كان ذكراً بيولوجيًا وينتقل إلى الإناث.

أعلنت مجموعة Nexstar Media Group ، التي تمتلك مئات من محطات التلفزيون ، أنها ستقدم في وقت سابق عرض Kimmel على الشركات التابعة لـ ABC التي تبدأ ليلة الأربعاء “من أجل المستقبل المنظور” وستحل محلها ببرمجة أخرى على تعليقاته حول روبنسون.

دعا سنكلير لمزيد من العمل.

وقال جاسون سميث ، نائب رئيس سنكلير في بيان: “كانت تصريحات السيد كيميل غير مناسبة وغير حساسة للغاية في لحظة حرجة بالنسبة لبلدنا”.

“نعتقد أن المذيعين يتحملون مسؤولية تثقيف ورفع الحوار البناء والبناء في مجتمعاتنا. نحن نقدر ملاحظات رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) اليوم ، وهذا الحادث يسلط الضوء على الحاجة الحاسمة إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لاتخاذ إجراءات تنظيمية فورية لمعالجة السيطرة على المذيعين المحليين من قبل الشبكات الوطنية الكبيرة.”

إليكم الأحدث على تعليق جيمي كيميل بعد تعليق تشارلي كيرك

كما انتقد المشرعون الديمقراطيون والممثل بن ستيلر وغيرهم أيضًا ABC.

تم إطلاق النار على كيرك ، 31 عامًا ، في الأسبوع الماضي أثناء حديثه في حدث في جامعة يوتا فالي.

لقد حزن الآلاف من الناس على وفاته في الوقوف في جميع أنحاء الولايات المتحدة

تم تعيين جنازة كيرك يوم الأحد في جلينديل ، أريزونا.