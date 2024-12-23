يواجه نظام الطائرات الجديدة فوضى تجارية محتملة لدى غاريت ويلسون

وجدت الطائرات طريقة أخرى للخسارة يوم الأحد، حيث سقطت 19-9 أمام رامز على الرغم من عدم تسديدها مرة واحدة. فيما يلي بعض الأفكار والملاحظات من اللعبة:

1. قبل أن ندخل في بعض التفاصيل حول هذه اللعبة (التي بدت بلا معنى مثل أي لعبة قمت بتغطيتها على الإطلاق)، أردت إلقاء نظرة إلى الوراء بضع سنوات. مع قيام الطائرات بطي صفحة روبرت صالح وجو دوغلاس، كان أحد الأسئلة التي تلقيتها من عدد قليل من الأشخاص هو متى انقلبت الأمور لصالحهم. لأنه كان هناك أمل في مرحلة ما. من الصعب أن نتذكر الآن. لكن فريق Jets حقق بعض النجاح في عام 2022 وبدا أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح. نعلم جميعًا أن هذا الاتجاه كان سرابًا وقد ذهبوا 7-10 العام الماضي وهم 4-11 هذا العام.

إذًا، ما هي نقطة التحول؟

هناك عدد قليل من المتنافسين.

يمكنك أن تبدأ في الربع الثاني من المباراة على أرضك ضد باتريوتس في 30 أكتوبر 2022. وكان فريق جيتس 5-2 وفاز بأربع مباريات متتالية. من الواضح أن هناك عيوبًا في الفريق، لكنهم كانوا يجدون طرقًا للفوز بالمباريات، خاصة في الدفاع.

مع بقاء 37 ثانية على نهاية الشوط الأول ضد نيو إنجلاند، تقدم جيتس بنتيجة 10-3. ألقى ماك جونز تمريرة اعترضها مايكل كارتر الثاني وعاد للهبوط مما أعطى جيتس التقدم 17-3 إذا كانت النقطة الإضافية جيدة. ولكن تم استدعاؤه مرة أخرى بسبب ركلة جزاء قاسية ضد جون فرانكلين مايرز. انتهى باتريوتس بركل هدف ميداني ليجعل النتيجة 10-6 في الشوط الأول. واصل باتس الفوز بنتيجة 22-17.

إذا تحدثت إلى الناس حول الطائرات، فإنهم يشعرون أن هذا هو الوقت الذي بدأت فيه الأمور تفلت من أيدينا. المشكلة الوحيدة التي أواجهها مع هذه الحجة هي أنهم عادوا في الأسبوع التالي وتغلبوا على بيلز في المنزل.

وهذا يقودنا إلى المباراة الرئيسية التالية – مرة أخرى ضد باتريوتس. لقد خسروا 10-3 في ركلة جزاء قام بها ماركوس جونز قبل خمس ثوانٍ من نهاية المباراة. بعد المباراة، أعطى زاك ويلسون إجابة رهيبة حول دوره في الخسارة. قام فريق Jets بوضع ويلسون على مقاعد البدلاء بعد بضعة أيام، وبينما كان سيستمر في البدء مرة أخرى مع فريق Jets بسبب الإصابات، لم يشعر أبدًا أنه كان بداية مرة أخرى. من الواضح أن المنظمة فقدت ثقتها في ويلسون، اللاعب الذي صاغته رقم 2 بشكل عام في العام السابق وكان ذلك بمثابة ضربة مدمرة للامتياز.

سيحل مايك وايت محل ويلسون باعتباره البادئ وقد قدم بعض الأمل. كانت الطائرات متجهة إلى مينيسوتا 7-4 بعد أسبوعين من الكارثة في نيو إنجلاند. التصفيات لا تزال تبدو واقعية.

لعب فريق Jets مع الفايكنج بقوة في ذلك اليوم ولكن Braxton Berrios أسقط هبوطًا محتملاً من خط 1 ياردة وخسر Jets 27-22. وكانت هذه الخسارة الأولى من بين ست خسائر متتالية لإنهاء الموسم.

بالنسبة لي، كانت هذه المباريات الثلاث في عام 2022 بمثابة نقطة تحول بالنسبة لفريق جيتس. كان هناك أمل في أن الفريق كان يبني شيئًا ما وكانت الطريقة التي انتهى بها الموسم مدمرة. أدى الانزلاق إلى طرد مايك لافلور، وتعيين ناثانيال هاكيت والتحول إلى آرون رودجرز، وهو الأمر الذي لم ينجح.

في الوقت الحالي، يبدو الأمر وكأن الطائرات كانت ميؤوس منها لفترة طويلة. من الصعب أن نتذكر، ولكن قبل عامين كان هناك أمل لفترة قصيرة جدًا قبل أن يختفي بطريقة مذهلة.

2. وهذا يقودنا إلى يومنا هذا. كان غاريت ويلسون جزءًا من هذا الأمل في عام 2022 باعتباره أفضل لاعب مبتدئ لهذا العام. الآن، يبدو أن ويلسون وجيتس يتجهان نحو الطلاق مثلما حدث في هذا الامتياز مرات عديدة مع لاعب نجم. يبدو ويلسون بائسًا وعبر عن إحباطه بعد خسارة يوم الأحد.

هناك تكهنات من الأشخاص الذين يعرفون ويلسون بأنه سيطلب صفقة تجارية بعد الموسم. لن يتطرق ويلسون إلى هذا السؤال في الوقت الحالي وقد قال علنًا إنه يريد البقاء مع الطائرات. لكن هذا يبدو وكأنه وضع سيئ يزداد سوءًا.

يوم الأحد، تم استهداف ويلسون ثلاث مرات فقط قبل الجولة الأخيرة من المباراة. لأي سبب من الأسباب، لم ينقر ويلسون ورودجرز. لا يمكنك القول أن رودجرز لم يبحث عنه. لديه 141 هدفًا، وهو الرابع في اتحاد كرة القدم الأميركي، و90 نقطة صيد. ولكن إذا كنت تشاهد المباريات، فقد بدا الاثنان مختلفين كثيرًا هذا الموسم.

لقد أصبح الأمر أسوأ مع وجود دافانتي آدامز في الفريق. من الواضح أن رودجرز يثق في آدامز ويتطلع إليه في المواقف الرئيسية أكثر من ويلسون.

قد يكون المدير العام الجديد والمدرب الرئيسي قادرين على قلب هذا الأمر وإقناع ويلسون بالانضمام إلى النظام الجديد، لكن هذا يبدو وكأنه فترة راحة حيث سيرغب ويلسون في الرحيل وقد يدفعه النظام الجديد للحصول على اختيارات وتسريع خطتهم. بناء الفريق.

سأحاول التوقيع مع ويلسون على التمديد. أعتقد أنه لاعب موهوب للغاية ولا يزال لديه مجال كبير للتحسين. إن تداول هذا النوع من اللاعبين يبدو وكأنه إدارة سيئة.

3. عندما ننظر إلى عصر آرون رودجرز، فإن أحد العناصر التي لا يمكن نسيانها هو مدى سوء مديره العام. كانت التحركات لجلب أصدقائه فاشلة إلى حد كبير. يبدو آدامز جيدًا جدًا، لكن هذا قد يكون قليلًا جدًا ومتأخرًا جدًا.

حصل ألين لازارد على قطرتين أخريين يوم الأحد ولديه الآن ثمانية في 10 مباريات هذا الموسم. وحظي لازارد ببعض اللحظات الإيجابية في بداية الموسم قبل أن يغيب عن الملاعب بسبب إصابة في الصدر. بشكل عام، على الرغم من ذلك، كان العامان اللذان قضاهما لازارد مع جيتس بمثابة خيبة أمل كبيرة بالنسبة للرجل الذي حصل على عقد مدته أربع سنوات بقيمة 44 مليون دولار. يمكن للطائرات المضي قدمًا بعد هذا الموسم وسيفعلون ذلك بالتأكيد. سيكون لازارد بمثابة حاشية في عصر رودجرز كواحدة من التحركات السيئة العديدة التي تم إجراؤها لإسعاد رودجرز.

4. بالحديث عن التحركات السيئة، قد تكون صفقة Haason Reddick واحدة من الأسوأ في تاريخ الفريق. قام ريديك بتمرير تمريرة يوم الأحد ضد رامز. بخلاف ذلك، كان غير مرئي مرة أخرى. لم يكن لديه أي تدخلات في المباراة ولم يكن لديه أكياس مرة أخرى. لديه ½ كيس هذا الموسم منذ أن أنهى فترة صموده. إنه لأمر مدهش مدى ضآلة التأثير الذي أحدثه ريديك.

كشف الإحصائيات

كان لدى Jets لعبة واحدة فقط تبلغ مساحتها 20 ياردة أو أكثر وكانت لمسافة 20 ياردة بالضبط. ضرب رودجرز تايلر كونكلين ليحقق مكاسب تبلغ 20 ياردة في القيادة الأولى. بخلاف ذلك، كانت الطائرات في الغالب تحقق مكاسب قصيرة طوال اليوم. افتقرت هذه الجريمة إلى الانفجار في معظم فترات الموسم.

عدد المفاجئة المفاجئة

قد نضطر إلى إعادة تسمية هذه الساعة بـ Malachi Corley. كان اللاعب الصاعد نشطًا بالفعل في مباراة الأحد… ولم يلعب أي لقطات. اللاعب النشط الوحيد الآخر الذي لم ير الملعب هو لاعب الوسط الاحتياطي تيرود تايلور. من الواضح أن المدربين لا يثقون في كورلي.

لعبة الكرة

بدا بريس هول مثله يوم الأحد بعد تعرضه لإصابة في الركبة في الأسابيع الأخيرة. لم يحصل هول على الكرة بشكل كافٍ ولكن عندما فعل ذلك قدم بعض المسرحيات الرائعة. كان لديه خمسة مسكات لمسافة 38 ياردة و 14 اندفاعًا لمسافة 52 ياردة.