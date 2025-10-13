يواجه Juuso Parssinen بالفعل طريقًا معقدًا للحصول على فرص رينجرز

كان Juuso Parssinen واحدًا من أوائل الوكلاء الأحرار المقيدين الذين اعتنى بهم رينجرز هذا الصيف، حيث وقع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على تمديد عقده لمدة عامين بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من انتهاء موسم 2024-25.

بعد انتهاء الموسم الذي قضاه مع ثلاثة فرق بسبب تجارتين، دخل بارسينن إلى معسكر رينجرز التدريبي مع فرصة كبيرة لانتزاع دور خط الوسط الثالث.

لكن ظهور اللاعب الصاعد نوح لابا أدى إلى هبوط بارسينن إلى ملابس الشارع خلال أول مباراتين من الموسم.

في أعقاب إصابة فينسنت تروتشيك في الجزء العلوي من الجسم، والتي من المتوقع أن تهمشه على أساس أسبوعي، قام المدرب الرئيسي مايك سوليفان في البداية بإدخال بارسينن في التشكيلة يوم السبت في بيتسبرغ.

لكن يوم الأحد ضد فريق كابيتالز، اختار سوليفان الذهاب مع جوني برودزينسكي بدلاً من ذلك.

اصطف Brodzinski في مكانه على الجناح الأيسر من الخط الثالث بجانب Laba و Taylor Raddysh في أول ظهور له في الموسم.

وقال سوليفان بعد الخسارة 1-0 على ملعب جاردن: “نحن نحاول اتخاذ قرارات بناءً على ما نراه، لتجميع المجموعات معًا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحقيق بعض النجاح”. “كان لدى جوني معسكر قوي جدًا، لذلك نحاول نقل الأشخاص إلى الداخل والخارج لمنح اللاعبين فرصة لرؤية ما لدينا ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا العثور على مزيج في هذا المركز السادس الذي سيعمل لصالحنا.”

أثناء التزلج في ذلك المكان يوم السبت، حصل بارسينن على تمريرة حاسمة ثانوية في نتيجة راديش 6-1 في الشوط الثالث.

<br />

لقد نشر أيضًا طلقة واحدة محجوبة وإصابتين في 9:24 من الوقت الجليدي.

اللاعب الوحيد على الجليد الذي سجل وقتًا أقل هو كارسون سوسي، الذي خرج من الشوط الثاني بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم ثم تم وضعه في الاحتياط المصاب صباح الأحد.

كانت فترة بارسينن قصيرة الأجل في النهاية.

قال عن تعرضه للخدش: “نعم، هذا هو الحال أحيانًا”. “حاولت فقط أن أبقى إيجابيًا، وأن أعمل على تطوير نفسي، وأن أفعل كل ما بوسعي لمساعدة اللاعبين الآخرين الذين يلعبون”.

وقال بارسينن، الذي سجل ستة أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 48 مباراة الموسم الماضي، إنه يستطيع اللعب في مركز الجناح أو الوسط.

لا يزال سوليفان يقيم مع ميكا زيبانيجاد في المركز يوم الأحد ليحل محل Trocheck بدلاً من استخدام Brodzinski في المنتصف.

بعد أن أمضى أول مباراتين في مركز الجناح، بدا زيباني نجاد وكأنه في مركز قلب الدفاع ليلتي السبت والأحد.

وقال سوليفان: “لقد جربنا بارس طوال فترة المعسكر التدريبي والمباريات الاستعراضية في المنتصف”. “من الواضح، إذا أردنا لعب ميكا مع جيه تي (ميلر)، كانت هناك فرصة للقيام بدور خط الوسط الثالث الذي اعتقدنا أن بارس يمكن أن يملأه. حاولنا توفير هذه الفرصة له، وقضى الكثير من الوقت في مركز الوسط طوال المباريات الاستعراضية. أعتقد أن ظهور نوح لابا أضاف مجرد لاعب آخر في المزيج الذي من المحتمل أن نذهب إليه للقيام بهذا الدور، ونحن نعلم أن بارس مرتاح للعب في مركز الجناح أيضًا.

“لدينا بعض التنوع هناك مع اللاعبين الذين يمكنهم اللعب في الوسط والجناح. وسنستمر في المشاهدة ورؤية ما لدينا، وإذا كان علينا إجراء تعديلات على طول الطريق، فسنقوم بذلك.”