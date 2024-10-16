يواصل أوستن ويلز جعل عملية التنظيف بمثابة فوضى يانكيز القبيحة

قد يحتاج اليانكيز إلى عملية تنظيف في مكان التنظيف.

لم يتحسن شهر أكتوبر القاسي لأوستن ويلز يوم الثلاثاء، حيث لم يصب مرة أخرى وهو الآن في حالة جفاف 0 مقابل 19 في فترة ما بعد الموسم بعد فوزه يوم الثلاثاء 6-3 في المباراة الثانية من ALCS ضد كليفلاند.

ولديه تسعة ضربات خلال تلك الفترة.

الآن بعد أن أصبح أنتوني ريزو بصحة جيدة وبدا جيدًا في اللوحة في مباراتين بعد غيابه عن الملاعب لمدة 16 يومًا بسبب كسر في إصبعين في يده اليمنى، وأضاف مضرب أعسر آخر، جاز تشيشولم جونيور، هدفين، سيتعين على بون على الأقل أن يفكر في تحريك أحدهما للأعلى – أو ويلز المتأرجح للأسفل – في الترتيب.

لقد كان هذا موضوعًا تم طرحه قبل ليلة ويلز الصعبة الأخيرة على اللوحة.

قال بون عن صدم ويلز: “أنا أفكر دائمًا في الأشياء، لكنني لم أفكر في ذلك حقًا لهذا اليوم”. “أشعر أنه حتى عندما مر أوستن ببعض الصراعات الهجومية، إلا أنه لا يزال يتمتع ببعض اللحظات الكبيرة حقًا خلال الشهر الماضي وبعض النقاط الرئيسية. ما زلت أشعر أن هذا موجود بالنسبة له وآمل أن يتمكن من التألق هنا أيضًا لبضعة أسابيع بالنسبة لنا، وهو ما سيكون رائعًا.

ويبدو أن هذا أقل احتمالا مع اشتداد تراجعه.

ومع ذلك، لم يكاد فريق يانكيز يفوت أي فوز دون أي إنتاج تقريبًا من ويلز والرجل الذي أمامه في الترتيب، آرون جادج.

قبل يوم الثلاثاء، كان الضاربون الثالث والرابع في التشكيلة مجتمعين 4 مقابل 35 مع ضربة قاعدة إضافية واحدة، وثمانية مناحي و 14 ضربة.

اتبع تغطية The Post لفريق يانكيز في فترة ما بعد الموسم:

من الواضح أن القاضي لن يذهب إلى أي مكان، لكن بون قال إنه لا يزال يثق في ويلز.

قال بون عن الماسك الصاعد: “أعتقد أنه لم يتأرجح لعدة أسابيع الآن كما كان هناك لمدة شهرين حيث كان (رائعًا) يا رجل”. “لكنني لا أشعر أيضًا أنه بعيد جدًا أيضًا.”

ربما لعب افتقار ريزو للقوة منذ عودته من كسر في الساعد الأيمن في أوائل سبتمبر دورًا، لكنه سدد الكرة بقوة في ALCS.

هذا شيء لم يفعله ويلز كثيرًا مؤخرًا، ولن يتمكن فريق يانكيز من التغلب على AL Central على طول الطريق للحصول على اللقب، لذلك سيحتاجون بالتأكيد إلى المزيد من الإنتاج من شخص ما في الحفرة الأربعة.