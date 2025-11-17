يواصل ترامب التباهي بنتائج اختباره الإدراكي، ولكن ما الاختبار الذي أجراه؟

في 7 أكتوبر 2025، بدا الرئيس دونالد جيه ترامب متفاخرًا أمام الصحفيين على متن طائرة الرئاسة بشأن إجراء ما أسماه “اختبار الذكاء”. وسخر من النائبتين ياسمين كروكيت وألكساندريا أوكازيو كورتيز باعتبارهما “منخفضي معدل الذكاء”، وتحدى النساء لإجراء نفس الاختبار الذي خضع له مؤخرًا في مستشفى والتر ريد. “لقد أخذت – هذه صعبة للغاية – إنها حقًا اختبارات كفاءة، على ما أعتقد، بطريقة معينة، لكنها اختبارات معرفية. دع AOC تذهب ضد ترامب،” قال (عبر اشخاص).
على الرغم من أنه لم يتم تحديد الاختبار الذي خضع له الرئيس بالضبط، يبدو من المحتمل أنه كان تقييم مونتريال المعرفي (MoCA). لقد تم الكشف علنًا أنه أجرى هذا الاختبار في مناسبتين سابقتين على الأقل، في أبريل من هذا العام (حسب البيت الأبيض) وفي عام 2018 (حسب شبكة NBC News). وبحسب ما ورد حصل ترامب على درجة 30/30 في المرتين.
أثناء مناقشة نتائج الاختبار الإدراكي، كشف ترامب أيضًا أنه حصل على نتائج “مثالية” في التصوير بالرنين المغناطيسي الذي تم إجراؤه أثناء فحصه الروتيني. ومع ذلك، لم يذكر سبب طلب ذلك أو ما إذا كان له أي علاقة باختباره المعرفي (عبر اشخاص).
ما هو موكا؟
وفقًا لـ San Mateo County Health، تم تصميم MoCA لفحص الأفراد بسرعة بحثًا عن ضعف إدراكي معتدل. وينظر إلى أشياء مثل التركيز والانتباه، ومهارات التفكير والتخطيط، والذاكرة، والتحدث وفهم اللغة، والمهارات البصرية والمكانية، وحل المشكلات، والقدرة على القيام بالحسابات، والوعي بالزمان والمكان. يستغرق إكمال الاختبار حوالي 10 دقائق، مع درجة قصوى محتملة تبلغ 30. وتعتبر النتيجة 26 أو أكثر طبيعية.
وفي وصفه لعملية الحصول على MoCA في عام 2020، قال ترامب إن الأسئلة الأولى سهلة، بينما الأسئلة اللاحقة تصبح أكثر صعوبة. “يبدو الأمر كما لو كنت ستقول: “شخص، امرأة، رجل، كاميرا، تلفزيون”. لذلك يقولون: هل يمكنك تكرار ذلك؟ فقلت: “نعم”. لذا فهو “شخص، امرأة، رجل، كاميرا، تلفزيون.” حسنًا، هذا جيد جدًا” (عبر بوليتيكو). تشمل الأنواع الأخرى من الأسئلة في الاختبار رسم الوقت على ساعة تناظرية، وتسمية صور الحيوانات، وتكرار قوائم الأرقام للأمام والخلف (عبر CBS News).
ماذا يخبرنا MoCA عن معدل الذكاء؟
في حين يبدو أن الرئيس ترامب يشعر أن MoCA هو اختبار الذكاء، فإن الحقيقة هي أنه ليس مصممًا لقياس الذكاء. في الواقع، صرح الدكتور زيد نصر الدين، طبيب الأعصاب الذي أنشأ MoCA، صراحةً أنه من المفترض أن يكون سهلاً بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من ضعف إدراكي. وقال لماركت ووتش: “(T) هذا ليس اختبار الذكاء أو مستوى مدى مهارة الشخص للغاية أو عدمه”. “من المفترض أن يساعد الاختبار الأطباء على اكتشاف العلامات المبكرة لمرض الزهايمر.”
أيضًا، بينما أشار ترامب إلى أنه سجل “أعلى درجة” في الاختبار، يجب أن يحصل جميع المرضى ذوي الإدراك الطبيعي على 26 درجة على الأقل. ووفقًا لنصر الدين، فإن 10% من المتقدمين للاختبار سيحصلون على نفس الدرجة “المثالية” التي يتفاخر بها الرئيس. بالإضافة إلى ذلك، أشار بعض الخبراء إلى أن أولئك الذين يخضعون للاختبار يميلون إلى الاشتباه في التدهور المعرفي، لذلك من المرجح أن تحصل نسبة أكبر بكثير من عامة السكان على نفس الدرجة المثالية التي يحصل عليها الرئيس إذا أجروا الاختبار (عبر واشنطن بوست).