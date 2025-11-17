يواصل ترامب التباهي بنتائج اختباره الإدراكي، ولكن ما الاختبار الذي أجراه؟

في 7 أكتوبر 2025، بدا الرئيس دونالد جيه ترامب متفاخرًا أمام الصحفيين على متن طائرة الرئاسة بشأن إجراء ما أسماه “اختبار الذكاء”. وسخر من النائبتين ياسمين كروكيت وألكساندريا أوكازيو كورتيز باعتبارهما “منخفضي معدل الذكاء”، وتحدى النساء لإجراء نفس الاختبار الذي خضع له مؤخرًا في مستشفى والتر ريد. “لقد أخذت – هذه صعبة للغاية – إنها حقًا اختبارات كفاءة، على ما أعتقد، بطريقة معينة، لكنها اختبارات معرفية. دع AOC تذهب ضد ترامب،” قال (عبر اشخاص).

على الرغم من أنه لم يتم تحديد الاختبار الذي خضع له الرئيس بالضبط، يبدو من المحتمل أنه كان تقييم مونتريال المعرفي (MoCA). لقد تم الكشف علنًا أنه أجرى هذا الاختبار في مناسبتين سابقتين على الأقل، في أبريل من هذا العام (حسب البيت الأبيض) وفي عام 2018 (حسب شبكة NBC News). وبحسب ما ورد حصل ترامب على درجة 30/30 في المرتين.

أثناء مناقشة نتائج الاختبار الإدراكي، كشف ترامب أيضًا أنه حصل على نتائج “مثالية” في التصوير بالرنين المغناطيسي الذي تم إجراؤه أثناء فحصه الروتيني. ومع ذلك، لم يذكر سبب طلب ذلك أو ما إذا كان له أي علاقة باختباره المعرفي (عبر اشخاص).