يواصل عشاق تورنتو رابتورز اتجاه النشيد الوطني الأمريكي

تورنتو – واصل المشجعون في لعبة تورنتو رابتورز اتجاهًا ناشئًا يوم الأحد من نبض النشيد الوطني الأمريكي في Pro Sporting Events في كندا.

قام عشاق الامتياز الكندي الوحيد في الدوري الاميركي للمحترفين بالضرب إلى النشيد بعد أن اندلعت ردود أفعال مماثلة ليلة السبت في ألعاب NHL في أوتاوا وأونتاريو وكالجاري ، ألبرتا ، بعد ساعات من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بتعريفات الاستيراد على واقع الجار الشمالي الأمريكي.

بعد الهتاف في البداية للمغنية البالغة من العمر 15 عامًا ، صُهر المشجعون في جميع أنحاء أداء “The Star-Spangled Banner”. في النهاية ، كان يمكن سماع الأوساخ والهتافات المختلطة قبل اندلاع الحشد في التصفيق من أجل النشيد الكندي ، “يا كندا”.

كما صراخ المشجعون ليلة الأحد عندما بدأت Agasha Mutesasira أدائها للنشيد الوطني الأمريكي في فانكوفر ، كولومبيا البريطانية ، مساء الأحد عندما استضافت Canucks NHL فريق ديترويت ريد وينغز.

سئل كريس باوتشر مهاجم رابتورز ، وهو مواطن كندي ، بعد فوز فريقه على لوس أنجلوس كليبرز سواء كان قد عانى من شيء من هذا القبيل.

“لا ، لا ، لا ،” قال. “لكن هل سبق لك أن رأيتنا نحصل على فرض ضرائب من هذا القبيل؟”

أعلن ترامب حالة طوارئ اقتصادية يوم السبت من أجل وضع ضرائب بنسبة 25 ٪ على الواردات من كندا والمكسيك و 10 ٪ على الواردات من الصين. سيتم فرض ضرائب على الطاقة المستوردة من كندا ، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء ، بمعدل 10 ٪.

أمر رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو ورئيس المكسيك بالتعريفات الانتقامية على البضائع من أمريكا استجابةً.

قال جوزيف تشوا ، أحد سكان تورنتو الذي كان في اللعبة ، إنه سيشعر بالتعريفات “بشكل مباشر” في عمله كمستورد.

ومع ذلك ، قال إنه لا يعتقد أن الصراخ هو “الشيء الصحيح الذي يجب القيام به في هذا الموقف”. اختار البقاء جالسًا بدلاً من ذلك.

وقال تشوا ، الذي كان عمداً ، “لدي مجموعة من العائلة الأمريكية ، الأصدقاء الذين يعيشون في الولايات المتحدة ، نسافر إلى أمريكا طوال الوقت ، لكنني اعتقدت أن الهتاف ،” كندا “، سيكونون موقفًا أكثر ملاءمة”. يرتدي قبعة كرة السلة في كندا الحمراء. “عادة سأقف. لقد وقفت دائمًا خلال كلا النشيد. لقد خلعت قبعتي لإظهار الاحترام للنشيد الوطني الأمريكي ، لكننا نشعر اليوم بالمرارة تجاه الأشياء.

“كنا نتحدث بالفعل عن الشركات الكندية ، على وجه التحديد ، ما هي أمريكية ، على وجه التحديد ، ما يجب تجنبه. عندما أذهب للتسوق في البقالة ، سأحاول بالتأكيد تجنب المنتجات الأمريكية وبقالة “.

تعد Boos النشيد الوطنية الأمريكية في كندا نادرة ، ولكنها لم تُعرف عنها خاصة عند ربطها بالأحداث العالمية. في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، صراخ المشجعون في الألعاب في كندا لإظهار رفضهم للحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد العراق.

نجم كليبرز كاوهي ليونارد ، الذي فاز ببطولة الدوري الاميركي للمحترفين مع رابتورز في عام 2019 ، ورفض المدرب تيرون لوي التعليق على الصراخ.

Lue ، ومع ذلك ، غنى على طول إلى “O كندا”. قال إنه يحب الأغنية.

قال: “سمعت ذلك في كثير من الأحيان في التصفيات هنا ، لذلك أعرف ذلك عن ظهر قلب”.