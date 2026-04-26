يواصل فريق البيسبول بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إيجاد الطريق، متفوقًا على ولاية ساكرامنتو

لا بد أن آلهة البيسبول في الكلية قد قررت أن تكون هناك دراما في هذه السلسلة.

وإلا كيف يمكن تفسير ما حدث في ملعب جاكي روبنسون خلال اليومين الماضيين؟

في أحد المخبأ كان يقيم في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، الفريق الأعلى تصنيفًا في البلاد والذي لم يهزم في مؤتمر Big Ten.

وفي الآخر يمكن العثور على ولاية سكرامنتو، وهو فريق أقل من .500 من المؤتمر الرياضي الغربي.

من الواضح أن هورنتس لا يهتمون بأوراق الاعتماد.

بعد يوم واحد من إزعاج عائلة Bruins تقريبًا، قاموا بإثارة خوف قوي آخر في ملعبهم.

قال جون سافاج مدرب جامعة كاليفورنيا: “إنها لعبة البيسبول الجامعية”، في إشارة إلى تكافؤ اللعبة وعدم القدرة على التنبؤ بها.

احتاج فريق Bruins إلى اقتراب Easton Hawk لإغلاق تهديد كبير، وبعض الضربات القابضّة وخطأ فادح آخر في ولاية سكرامنتو لتحقيق الفوز 5-3 بعد ظهر يوم السبت البارد والممطر.

سجل كاشيل دوجر من UCLA الضوء الأخضر في الجزء السفلي من الشوط الثامن بعد التقدم بفردية والتقدم إلى القاعدة الثالثة على ثنائية بايتون برينان من جدار الميدان المركزي. بعد ظهور جارود هوكينج في الملعب الأيمن الضحل، عاد Dugger إلى المنزل على أرض الملعب.

أضاف دين ويست أغنية فردية إلى يسار الوسط ليجعل النتيجة 5-3 ويكمل العودة من تأخره المبكر 2-0.

قال رجل القاعدة الأول موليفاي ليفو، الذي انضم إلى روش تشولوسكي وويل جاسبارينو في ضرب الضربات الفردية على أرضه لحساب توازن هجوم جامعة كاليفورنيا: “هذه الأنواع من الألعاب، نعلم فقط أنه يتعين علينا الصمود فيها عندما لا تسير الأمور في طريقنا”.

صمد فريق Bruins (39-3) مرة أخرى، بعد يوم واحد من احتياجهم إلى مسيرة جامحة في الشوط التاسع للتغلب على هورنتس (19-25) في المباراة الافتتاحية للمسلسل. بلغت تلك العودة ذروتها بأغنية RBI المنفردة لرومان مارتن تحت قفاز رجل القاعدة الأول قبل أن يستمر Cholowsky في الركض في المسرحية ويسجل الشوط الفائز من رمية خاطئة إلى لوحة المنزل.

ماذا يعني

وقال سافاج إن فريقه الذي يجد باستمرار طريقة للفوز لا ينبغي أن يحجب كل الأشياء التي يحتاجها للقيام بعمل أفضل، بما في ذلك تحويل الفرص الهجومية.

تقطعت السبل بـ Bruins مع 11 لاعبًا أساسيًا يوم السبت وذهبوا 2 مقابل 11 (.182) مع العدائين في مركز التهديف.

وقال سافاج عن نجاح فريقه في المباريات الصعبة: “هذا النوع من الفرشاة يُخرج فرشاة الرسم ويغطيها من منظور اللاعب ولكن بالتأكيد ليس من منظور المدرب”. “من وجهة نظر المدرب، أنت تقوم بالتقييم وتحلل الأمور وتقول: “علينا أن نلعب على مستوى أعلى”. “

نقطة تحول

تعادل ولاية سكرامنتو النتيجة عند 3 في الشوط السابع بعد أن صنع شوطًا واحدًا في المقدمة ، وملعب جامح ، وتمرير الكرة وذبابة التضحية.

يبدو أن هورنتس قد يضاعف من بؤس بروينز في المركز الثامن. بعد أن وصل أول ضاربين إلى أرض الملعب ومشيًا، أحضر سافاج هوك بواحد.

خطوة ذكية.

في مواجهة جاكوب بوتورناك، الذي حطم هوميروس من جولتين في الشوط الأول، ضرب هوك الضارب في ثلاث ملاعب. بعد السماح لكلا العدائين بالتحرك على أرض الملعب، قام هوك أيضًا بضرب جيس إرميا لإنهاء التهديد.

قال هوك عندما سُئل عن كيفية هروبه من الازدحام: “لقد رميت ما يقرب من أربعة منزلقات متتالية للحصول على هذا الرجل الأخير، وأنا أثق فقط في ساف وما هو تقرير الاستكشاف وما يسميه.”

هل سمعت ذلك؟

لم يقم مذيع الخطاب العام الصغير لـ Bruins فقط بتثبيت نطق Malivai Levu (Moo-lee-vie luh-VOO) في الجزء السفلي من الشوط الخامس ولكنه جلب له أيضًا حظًا سعيدًا.

ضرب Levu هوميروس منفردًا ثنائي الأطراف ، مما أدى إلى ربط Bruins بالتعادل.

“تشغيل المنزل!” صاح المذيع احتفالا.

أفضل لاعب



أكسبته أدوار هوك الأولى من الراحة الخالية من الأهداف – بما في ذلك الشوط التاسع 1-2-3 – تصديه العاشر بعد أن ألقى 16 من رمياته العشرين للضربات.

لقد شارك الآن في 14 مباراة متتالية بدون أهداف، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قدرته على مزج كرة سريعة تبلغ سرعتها 97 ميلاً في الساعة مع شريط تمرير رائع وتغيير.

قال سافاج: “يمكنه طرح الكثير من الطرق المختلفة لإخراجك”.

التالي

يختتم فريق Bruins سلسلته ضد ولاية سكرامنتو في الساعة الواحدة ظهرًا يوم الأحد على ملعب جاكي روبنسون.