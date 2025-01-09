يوافق Ex-Met Amed Rosario على صفقة لمدة عام واحد بقيمة 2 مليون دولار مع المواطنين

عاد Met السابق إلى NL East.

اتفق أميد روزاريو – الذي بدأ مسيرته مع فريق ميتس ولعب لمدة أربع سنوات في كوينز – وفريق واشنطن ناشونالز على عقد مدته عام واحد بقيمة 2 مليون دولار يوم الأربعاء.

في الموسم الماضي، لعب روزاريو البالغ من العمر 29 عامًا 103 مباراة مع تامبا باي رايز وسينسيناتي ريدز ولوس أنجلوس دودجرز.

أثناء اللعب لتلك الفرق الثلاثة، حققت روزاريو 0.280 بثلاثة أشواط على أرضها و32 من RBIs لتتماشى مع 18 ثنائيًا وثلاث ثلاثيات و13 قاعدة مسروقة و29 نقطة.

عينت واشنطن في حركة القائمة المقابلة صاحب اليد اليمنى جوان أدون للمهمة.

روزاريو، الذي يتجه إلى موسمه التاسع في الدوري الرئيسي، هو أحدث إضافة من قبل المواطنين بعد أن استحوذوا على أول لاعب أساسي ناثانيال لوي في صفقة تجارية مع تكساس رينجرز ووقعوا مع جوش بيل كوكيل حر.

روزاريو، سانتو دومينغو سنترو، جمهورية الدومينيكان، مواطن، هو ضارب مهنة .273 مع 36 هوميروس و 339 RBIs.

لعب اللاعب مع فريق ميتس، كليفلاند جارديانز، دودجرز، رايز وريدز.

لعبت روزاريو الجزء الأكبر من المباريات في نقطة التوقف القصيرة بينما كانت ترى أيضًا الوقت في القاعدة الثانية والقاعدة الثالثة وجميع مواقع الملعب الثلاثة.

— مع ا ف ب