يوافق Vladimir Guerrero Jr. على تمديد عقد Monster 500 مليون دولار

جاءت قصة العقد في فلاديمير غيريرو جونيور إلى نهاية مربحة.

إنه لن يذهب إلى أي مكان.

وافق Guerrero على تمديد لمدة 14 عامًا بقيمة 500 مليون دولار مع Blue Jays صباح يوم الاثنين في وقت مبكر من صباح الاثنين ، كما أكد جون هيمان.

الصفقة ليس لها تأجيل وشرط كامل عدم التجارة.

بعد محاولة وفشل في توقيع نجوم متعددة في السنوات الأخيرة ، بما في ذلك خوان سوتو وشوهي أوتاني ، وقعت تورنتو أخيرًا واحدة من أفضل مواهب MLB في صفقة طويلة الأجل.

غويريرو ، 26 عامًا ، في موسمه السابع مع بلو جايز وكان من المقرر أن يكون وكيلًا حرًا بعد العام.

تحدد الصفقة الرقم القياسي لأكبر تمديد في تاريخ MLB ، متجاوزًا امتداد Mike Trout البالغ 426.5 مليون دولار مع الملائكة في عام 2019.

فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية ، فهو ثالث أكبر عقد في تاريخ الدوري ، وراء صفقة Soto التي بلغت 765 مليون دولار مع Mets في هذا الموسم الماضي وصفقة Ohtani البالغة 700 مليون دولار مع Dodgers في العام السابق.

في العام الماضي ، سجل غيريرو خطًا مائلًا يبلغ .323/.396/.544 مع 30 تشغيلًا للمنزل و 103 RBIs و .940 OPS.

إلى حد كبير رجل قاعدة أول ، يمكن أن يلعب غيريرو أيضًا في المركز الثالث.

كان قد حدد موعدًا نهائيًا للمفاوضات في فبراير قبل أن يبدؤه Blue Jays الذي بدأ تدريب الربيع ، لكنه يبدو الآن غير رأيه.

قال غيريرو من خلال مترجم في ذلك الوقت: “أنا هنا. لم نتلق اتفاقًا”. “الآن ، سيتعين عليهم التنافس مع 29 فريقًا آخر.”

لم يكن على بلو جايز التنافس مع أي شخص آخر بعد كل شيء.

أعرب رئيس الفريق مارك شابيرو في الأيام الأخيرة عن ثقته في أن الصفقة كانت وشيكة.

قال شابيرو: “أعتقد أننا سنوقعه. أعتقد أننا سنقوم بتمديده”. “السبب في أنني أشعر بهذه الطريقة هو أن لدينا محاذاة واضحة على النتيجة المرجوة.”

يأتي ذلك بعد يومين فقط من هتف مشجعو Mets له وأعطوه ترحيباً حاراً للغاية خلال المباراة الافتتاحية للمنزل ، مما يؤدي إلى تعزيز التكهنات بأن Amazin قد يؤدي إلى تحركه في وكالة حرة.

الآن ، لن يحصلوا على هذه الفرصة.

Guerrero هو مواطن كندي ونشأ في مونتريال ، حيث بدأ والده الأسطوري مسيرته في قاعة المشاهير مع المعارض.

لقد جعل فريق الدوري الأمريكي All-Star كل من الفصول الأربعة الأخيرة ويمتلك جائزة Silver Slugger و Gold Glove.

ظهر لأول مرة في الشركات الكبرى التي يبلغ عمرها 20 عامًا في عام 2019 ، مما أدى إلى أن يصل إلى وكالة حرة في وقت مبكر من معظم النجوم.

لكن جايز الأزرق لن يكون داعيا للقلق بشأن ذلك.