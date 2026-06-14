يوجه جالين برونسون انتقادًا خفيًا لتكلفة المعيشة في نيويورك بعد فوز نيكس في نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين

لم يستطع جالين برونسون، أفضل لاعب في نهائيات نيكس، إلا أن يلقي نظرة دقيقة على ارتفاع تكاليف المعيشة في نيويورك أثناء احتفاله بانتصاره الأخير في تكساس في وقت مبكر من يوم الأحد.

في مقابلته بعد المباراة، تم تذكير برونسون، 29 عامًا، بأن انتصاريه الكبيرين في بطولة الكلية قد حققهما في تكساس، مما دفع أحد المراسلين إلى سؤاله عما لديه ضد ولاية لون ستار.

وقال برونسون مازحا: “ليس لدي أي شيء ضد تكساس. أنا أحب تكساس. وأفتقد ضرائب تكساس”.

من المعروف أن ولاية تكساس ليس لديها ضريبة دخل فردية ولا ضريبة دخل على الشركات، وهو أمر بعيد كل البعد عن نيويورك، التي تتراوح معدلات الضرائب فيها بين 4٪ إلى 10.9٪.

لعب برونسون مع فريق Villanova Wildcats خلال انتصاراتهم الكبيرة في بطولة NCAA لعامي 2016 و2018، حيث أقيمت المباريات في هيوستن وسان أنطونيو، على التوالي.

ثم لعب لفريق دالاس مافريكس بعد مسودة الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2018، وقضى أربع سنوات في تكساس.

برونسون، الذي ولد في نيوجيرسي ونشأ في إلينوي، مرتبط بعقد لمدة 4 سنوات بقيمة 156.5 مليون دولار مع نيكس.