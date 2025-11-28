يوجه جو بورو ضربة قوية لآمال رافينز في التصفيات بفوز البنغال

بالتيمور – عاد جو بورو إلى الملعب وقدم أداء متوازنا على الرغم من عدم اللعب منذ الأسبوع الثاني.

من ناحية أخرى، بدا لامار جاكسون غريب الأطوار وغير مؤكد.

ألقى بورو تمريرتين لمس الأرض في الشوط الثاني لصالح سينسيناتي، وقطع فريق البنغالز سلسلة انتصارات بالتيمور المكونة من خمس مباريات متتالية بفوزه 32-14 على رافينز المعرض للارتباك ليلة الخميس.

تم تهميش بورو بسبب إصابة في إصبع قدم العشب، وقد يكون الوقت قد فات لإنقاذ آمال سينسيناتي في التصفيات، لكنه وجامار تشيس ينقران بالفعل مرة أخرى.

وقال زاك تايلور مدرب فريق بنغلس، الذي فاز فريقه مرة واحدة فقط في تسع مباريات دون نجم الوسط: “من الممتع للغاية مشاهدة جو بورو وهو يلعب كرة القدم”. “إحصائيًا، هذه ليست أفضل مباراة خضناها على الإطلاق من حيث الهجوم، لكن يمكنك أن تشعر بالإيقاع الذي كان فيه والثقة التي كان يتمتع بها”.

خسر بالتيمور (6-6) ثلاث تمريرات في الشوط الأول وقلب الكرة خمس مرات في المباراة.

كان الخمسة جميعًا يلعبون تمريرات – تحسسان واعتراض من قبل جاكسون، بالإضافة إلى تحسس من النهاية الضيقة Isaiah Likely والمتلقي Zay Flowers.

لم يستفد فريق Bengals (4-8) بشكل كامل من تلك الأخطاء، ولكن بحلول نهاية المباراة كان هجومهم قد فعل أكثر من كافٍ، حيث احتفظوا بالكرة لمدة 38:46. ذهب بورو إلى 24 من 46 لمسافة 261 ياردة.

حصل تشيس على سبعة مسكات لمسافة 110 ياردات على 14 هدفًا.

قال بورو: “اعتقدت في الشوط الثاني أنني بدأت في وضع الأمور في المكان الذي أردته”.

قام تانر هدسون بإمساك رائع بيد واحدة في منطقة النهاية لهبوط 14 ياردة ليضع سينسيناتي في المقدمة 19-7 في الربع الثالث، وبعد رد فريق رافينز بمسيرة كيتون ميتشل لمسافة 18 ياردة، ألقى بورو تمريرة تسجيل من 29 ياردة إلى أندريه يوسيفاس.

ثم توجهت بالتيمور إلى منطقة بنغلس، ولكن تم اعتراض تمريرة جاكسون المنحرفة من قبل ديميتريوس نايت جونيور.

وقال جاكسون: “لا أستطيع أن أصف مستوى الإحباط. لقد شعرت بالغضب”. “التحولات جزء كبير من الفوز أو الخسارة في المباريات. إن قلب الكرة ومنحهم استحواذًا إضافيًا يؤدي إلى النتيجة.”

كان جاكسون 17 من 32 لمسافة 246 ياردة.

تعافى فريق Ravens من البداية 1-5 ليتعادل مع بيتسبرغ على قمة شمال آسيا، لكن بالتيمور لم تبدو مثيرة للإعجاب من الناحية الهجومية في الانتصارات الأخيرة على كليفلاند وجيتس، واستمر ذلك ضد دفاع سينسيناتي المحزن.

سجل ديريك هنري هدفًا في مسافة 18 ياردة في أول استحواذ لبالتيمور ليمنح فريق رافينز التقدم 7-3، وبدا جاكسون أسرع أثناء الركض مما كان عليه مؤخرًا.

لكنه افتقد عددًا لا بأس به من أجهزة الاستقبال المفتوحة، وبدا أنه مندفع في الجيب خلف خط هجوم كان يعاني من موسم عصيب.

خسر جاكسون ارتباكًا أثناء إقالته، مما أعطى سينسيناتي الكرة في بالتيمور 2.

خرج فريق Bengals بدون أي نقاط، وقاموا بقلب الكرة إلى أسفل، لكن مشاكل Ravens كانت في البداية.

من المحتمل أن يسجل هدفًا في تسديدة طويلة في الربع الثاني، لكنه تخبط قبل خط المرمى مباشرة ومرت الكرة عبر منطقة النهاية، مما أعطى الكرة لسينسيناتي.

في وقت لاحق، تم القضاء على هبوط فلاورز بواسطة علم التدخل الهجومي، ثم تخبط جاكسون قرب نهاية الشوط – دون إجبار – عندما حاول الصمود أثناء الرمي وانزلقت الكرة من يده.

تقدم فريق Bengals بنتيجة 12-7 فقط في الشوط الأول بعد كل ذلك، ولكن بعد ثلاثة أهداف من بالتيمور لبدء الربع الثالث، أنتج سينسيناتي حملة من 10 لعب انتهت بهبوط هدسون.

كان هذا أقل عدد من النقاط التي سمح بها فريق البنغالز طوال الموسم، والمرة الأولى التي سمحوا فيها بأقل من 26 نقطة منذ فوزهم على كليفلاند 17-16 في الأسبوع الأول.

قال تايلور: “كانت تلك أول مباراة شاملة نلعبها طوال الموسم”. “لم تكن الأمور مثالية بأي حال من الأحوال، لكن انتصارات فرق الطرق – في ليالي الخميس – لم تكن سهلة أبدًا. بدأ الأمر بدفاعنا.”