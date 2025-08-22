يوردون هدسون ، بيل بيليتشيك ، يبتسم جميعهم في صور جديدة بعد الجري مع السابق

لا يبدو أن هناك أي مشكلة في الجنة.

حضرت ليندا هوليداي ، صديقها السابق لجوردون هدسون وصديقها بيل بيليتشيك ، نفس حدث جمع التبرعات في ماساتشوستس يوم السبت الماضي ، والذي جاء بعد حوالي ثمانية أشهر من واجه الاثنان مواجهة في حفل عطلة في نانتوكيت.

تشير اللقطات التي تلت حزب المشجع الجامعي السابق البالغ من العمر 24 عامًا ومدرب نورث كارولينا إلى أنه لم ينخفض ​​أي شيء ، حيث شوهد الزوجان وهو يبتسم ويحملان يديه في تشابل هيل.

ذكرت TMZ في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه “لم ير أي قضايا من قبل الحفلات” في ما كان أول جولة عامة بين الاثنين منذ أن واجه هودايد هدسون في ديسمبر.

شعرت هوليداي ، التي انفصلت عن Belichick في عام 2023 بعد أن تأريخ الزوجان لمدة 16 عامًا ، أن وجود هدسون في حفلة كان يرأسها بناتها “غير لائقة” ، وطلب من أحد الموظفين “إزالة السيدة هدسون من المبنى” ، حسبما ذكرت TMZ في مايو.

جنبا إلى جنب مع هوليداي واثنين آخرين ، صعد الموظف إلى هدسون في قاعة الرقص وسألها عما إذا كانت “اعتقدت أنها فكرة جيدة أن تكون هناك”.

دافعت هدسون عن نفسها ، مدعيا أن صديقتها ، ملكة جمال ماساتشوستس السابقة الولايات المتحدة الأمريكية ميليسا سابيني ، شعرت “بالتهديد من قبل السيدة هوليداي” لأن الصديقة السابقة قالت إن “السيدة سابيني تقدر لقبه الحالي ، يجب أن تفكر مرتين حول من هم صديقاتها” ، وفقًا للتقرير الحادث.

كان سابيني مع هدسون لجمع التبرعات يوم السبت.

أصدر هدسون وبيليتشيك علاقتهما منذ أكثر من عام ولم تهدأ الأمور منذ ذلك الحين.

بدأت الأسئلة في الارتفاع حول تأثير هدسون بعد مقابلة مثيرة للجدل في CBS في أبريل ، والتي وجهت فيها العديد من الأسئلة وحررت Belichick من الإجابة على الآخرين ، مثل كيفية التقيهم.

كما أنها تسمى مؤخرًا “The Sports Gossip Show” ، شارلوت ويلدر ، التي تناقش العلاقة في كثير من الأحيان على البودكاست ، وحتى تكرس حلقة لملكة جمال مين ، حيث وضع هدسون المركز الثاني في وقت سابق من هذا العام.

قامت هدسون بالدعوة لإعطاء رأيها في الحلقة.

من المؤكد أن كل العيون ستبقى على الزوجين بينما يستعد Belichick لموسم كرة القدم الأول مع Tar Heels ، مع افتتاح موسم ولاية كارولينا الشمالية ضد TCU في الأول من سبتمبر.