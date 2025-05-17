يوردون هدسون يستجيب لاتهامات حظر ولاية كارولينا الشمالية

يوردون هدسون يتم مع النقد.

بعد البقاء في الغالب صامتة بشأن التعليقات السلبية على علاقتها مع بيل بيليتشيك ، استجاب حساب X الذي يبدو أنه ينتمي إلى هدسون برسالة من كلمة واحدة.

“#Scapegoat” ، كتب الحساب على X ردًا على رد تحت قصة Post حول محلل ESPN السابق بابلو توري يدعي أن عائلة بيليتشيك “قلقة للغاية” بشأن علاقة الزوجين.

لم يتم التحقق من حساب X ، Jordonbella ، ، لكن Belichick ، ​​73 ، يتبع الصفحة.

لم تتبع هدسون بعد توري مباشرة ، لكنها أعادت إعادة نشر ملاحظات متعددة تنتقد تقاريره.

كشف توري عن مخاوف Belichick بشأن البودكاست “Pablo Torre Finds” الأسبوع الماضي ، قائلاً إن عائلة مدرب نورث كارولينا تعتقد أن هدسون يحتمل أن يشوه سمعته.

وقال توري: “هناك قلق عميق لكيفية أن يكون جوردون ضارًا ليس فقط في ولاية كارولينا الشمالية بل إرث بيل ، وسمعة – كل ما قام ببنائه وعمله لأكثر من عقود”.

تعرض هدسون لانتقادات منذ مقابلة بيليتشيك مع “CBS Sunday Morning” في الشهر الماضي ، حيث شوهد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا خارج الكاميرا وهو يوقف الأسئلة حول كيفية التقى الزوجان.

بعد المقابلة ، كانت هناك العديد من التقارير المتعلقة بتأثير هدسون على Belichick وهو يستعد لدخول موسمه الأول كمدرب رئيسي لبرنامج كرة القدم بجامعة نورث كارولينا.

قال توري في وقت سابق إن مصادر من Tar Heels أخبرته أن هدسون قد تم حظره من مرافق كرة القدم بالمدرسة ، وهو أمر نفى UNC منذ ذلك الحين.

وجاء في البيان: “في حين أن جوردون هدسون ليس موظفًا في الجامعة أو ألعاب القوى في كارولينا ، إلا أنها مرحب بها في مرافق كارولينا لكرة القدم”. “سيستمر جوردون في إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالعلامة التجارية الشخصية للمدرب بيليتشيك خارج مسؤولياته لكرة القدم كارولينا والجامعة.”

قدمت Belichick أيضًا بعض الوضوح حول دور هدسون ، قائلة إنها لا تابعة مباشرة إلى UNC.

في وقت سابق من هذا الشهر ، ظهرت شائعات بأن هدسون كانت أحد الأسباب وراء برنامج Tar Heels Football الذي تم عرضه على “Hard Knocks” الذي تم إخضاعه ، مع التقارير الرياضية بأنها لعبت “دورًا أساسيًا” في الصفقة التي تمر بها.

بيليتشيك ، ومع ذلك ، نفى منذ ذلك الحين هذه الادعاءات.

وقال بيليتشيك لريان كلارك في حلقة يوم الجمعة من “ذا بيفوت” البودكاست: “الشيء الصلب” ، فقط من أجل السجل ، “Hard Knocks” هو معسكر التدريب “. “نحن لسنا معسكرًا تدريبيًا. نحن لسنا فقط ، هذا ليس ما نحن عليه. دراما معسكر التدريب ومن سيحصل على كل ذلك.

“نحن موسم ، وهم لا يريدون ذلك. هناك مشكلات في الأفلام أيضًا ، لكن ننسى مشكلات الفيلم. فقط قل أنه يمكنك تصويب كل هؤلاء ، فإن” القطع الصعبة “لم تتناسب معنا. هذا هو الخلاصة”.