يوصي البستاني المحترف لدينا باستخدام 12 بصيلة زنبركية مزهرة باللون الأزرق لزراعتها هذا الخريف

ربما لا يوجد مشهد أكثر إثارة للبستاني المتعطش من ساحة مليئة بالمصابيح الربيعية المزهرة بالكامل. تبشر المصابيح بموسم البستنة، وتعد ألوانها مشهدًا مرحبًا به بعد أشهر الشتاء الطويلة والكئيبة. يستمتع بعض البستانيين بخلط العديد من الألوان معًا، بينما يخطط آخرون بعناية لألوان محددة من الألوان الربيعية عند اختيار مصابيحهم. تأتي بعض أزهار الربيع الأكثر موثوقية في مجموعة واسعة من ظلال اللون الأزرق، ومناسبة للعديد من الحدائق المختلفة.
بشكل عام، يجب زراعة معظم البصيلات المزهرة في فصل الربيع بدءًا من منتصف الخريف وحتى أواخره. العديد من المصابيح المزهرة الزرقاء هي أزهار مبكرة إلى حد ما، مثل الزعفران والزنابق والأجراس الزرقاء، ويمكن زراعتها بالقرب من النباتات المعمرة التي تتفتح في الربيع والتي ستبدأ في الاستيقاظ تمامًا كما تبدأ أوراق الشجر في الموت. تحقق من أوقات الإزهار قبل الطلب أو الشراء لتحقيق أقصى استفادة من خطط تصميم حديقة الربيع الخاصة بك.
تبدو المصابيح المزهرة الزرقاء رائعة مع أي لون آخر تقريبًا في حديقة الربيع. يبدو اللون الأزرق الفاتح جميلًا بشكل خاص إلى جانب الزهور الوردية أو الحمراء أو البرتقالية الساخنة، بينما يبدو اللون الأزرق الداكن رائعًا مع الزهور البيضاء والصفراء والوردية الفاتحة. من خلال تجربتي كبستاني محترف، قمت بتجميع بعض الأصناف الزرقاء المفضلة لدي المزهرة الربيعية، وكلها سهلة العناية وموثوقة، لتأخذها بعين الاعتبار عند زراعة المصابيح الربيعية.
بصل الفار
يُعرف أيضًا باسم السكويل السيبيري أو السكيلا الزرقاء، وهو عبارة عن لمبة موروثة مشهورة. تزهر في وقت مبكر بظلال رائعة من اللون الأزرق الكوبالت. زرعها في الجزء الأمامي من فراش الزهرة الخاص بك أو في جميع أنحاء حديقتك لإنشاء سجادة زرقاء في أوائل الربيع. تموت أوراق الشجر مرة أخرى قبل بدء موسم قص العشب، لذا فإن هذه البنطلونات المبكرة هي طريقة سهلة لإضافة اللون إلى جزء غير متوقع من المناظر الطبيعية الربيعية. تنمو Scilla وتنتشر ببطء مع مرور الوقت وتزدهر جيدًا في الظل الجزئي.
المجد للثلج
مجد الثلج (Chionodoxa luciliae) عبارة عن بصيلات صغيرة توفر لونًا رائعًا في أوائل الربيع. يشير الاسم الشائع إلى ميلها إلى البدء في التفتح بينما لا يزال هناك ثلوج على الأرض، مما يجعلها مشهدًا مرحبًا به في الأيام الأولى من الربيع. على الرغم من مظهرها الدقيق، فهي بصلة قوية تنمو ببطء بمرور الوقت وتزدهر بشكل موثوق. إنها تأتي بظلال من اللون الأزرق الفاتح والأبيض والوردي والخزامى، ويحب بعض البستانيين زراعة الألوان المختلطة معًا.
صفير العنب الأزرق
صفير العنب عبارة عن لمبة تتفتح في فصل الربيع سهلة العناية ومناسبة لأشعة الشمس الجزئية إلى الكاملة. قم بزراعة عدد قليل من المصابيح فقط، وفي غضون عدة سنوات، ستبدأ في النمو، مما يخلق انجرافات كبيرة من الألوان الرائعة التي تدوم طويلاً. في بعض الأحيان، يقوم صفير العنب بدفع بعض أوراق الشجر للأعلى في أواخر الصيف أو الخريف، ويمكن تقسيمها بسهولة في هذا الوقت. أحد العطور المفضلة لدي هو Muscari Paradoxum، وهو نوع أطول إلى حد ما مع مسحة زرقاء مخضرة على براعم الزهور الناشئة. أنا أيضًا أحب الأصناف ثنائية اللون مثل “Ocean Magic” (الأزرق الفاتح والأبيض) وMuscari latifolium (الأرجواني الداكن والأزرق).
بلوبيلز (الإنجليزية)
غالبًا ما تُعتبر زهرة الجريس الإنجليزية (Hyacinthoides Non-scripta) هي الزهرة الإنجليزية المثالية لميلها إلى ملء غابة بأكملها بتألقها البنفسجي الأزرق، مما يجعلها تبدو وكأنها شيء من قصة خيالية. إنهم يحبون بيئة الظل الجزئية أو المرقطة، والتربة الطينية جيدة التصريف، ويكونون شديدي التحمل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9. وقد يستغرقون أحيانًا بعض الوقت حتى يتم تأسيسهم، ولكن مع مرور الوقت، سيزداد عددهم، مثل المصابيح الأخرى. . هذه ليست مثل الجرس الإسباني، لذا تأكد من الحصول على النوع المناسب عند الشراء.
بلوبيلز (الإسبانية)
تبدو الأجراس الزرقاء الإسبانية (Hyacinthoides hispanica) مشابهة جدًا للأجراس الزرقاء الإنجليزية، بأوراق أوسع قليلاً وأزهار زرقاء شاحبة قليلاً. كما أنها تأتي باللون الأبيض والوردي. تعتبر هذه المصابيح أكثر مقاومة للبرد قليلاً من المصابيح الزرقاء الإنجليزية، وهي مناسبة لمناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8، وبالتالي فهي أسهل قليلاً في النمو. ومع ذلك، فإن الجرس الأزرق الأسباني يميل إلى أن يكون غازيًا وسينتشر من خلال تقسيم البصيلات ومن خلال إعادة زرع البذور بنفسه، لذا راقبهم للتأكد من عدم انتشارهم كثيرًا. الخريف هو أفضل وقت لزراعة أو تقسيم هذه المصابيح التي تتفتح في فصل الربيع.
ستاردريفت المبكر
تحتوي هذه البنطلونات الساحرة في أوائل الربيع على لمحة من خطوط السماء الزرقاء على زهورها البيضاء. تُعرف أيضًا باسم قطرات الثلج الروسية أو السكويل المخطط، وتزدهر أزهار Stardrift المبكرة (Puschkinia libanotica) في نفس الوقت تقريبًا مع أزهار الثلج. من مسافة بعيدة، عندما تزرع في مجموعات، تبدو الأزهار المتفتحة زرقاء شاحبة. قم بزراعتها بين المصابيح الزرقاء الأخرى التي تزهر مبكرًا للحصول على مجموعة رائعة من اللون الأزرق. امنحهم مكانًا بالقرب من مقدمة الحدود حتى لا يفوتك عرضهم الجميل في الربيع.
القزحية الهولندية “الماس الأزرق”.
تتفتح القزحية الهولندية (Iris hollandica) في منتصف وأواخر الربيع. لديهم أوراق شجر رفيعة ونحيلة، وتأتي بعدة ألوان رائعة، ويصل طولها إلى قدمين. على عكس القزحية الملتحية، فإنها لا تنتشر عن طريق الجذور. وبدلاً من ذلك، تتكاثر البصيلات وتنتج كتلًا يمكن تقسيمها وإعادة زراعتها في الخريف. هناك العديد من الأنواع الزرقاء من القزحية الهولندية، بما في ذلك “Sapphire Beauty” و”Telstar” و”Blue Ribbon” و”Blue Diamond”، وهو لون أزرق بنفسجي لامع مع لحية صفراء زاهية في المنتصف. على عكس القزحية الملتحية (الألمانية)، فإن اللحى ناعمة وليست غامضة.
زعفران “اللؤلؤة الزرقاء”
الزعفران هي الزهرة المثالية التي تتفتح في أوائل الربيع، وتضفي لونًا رائعًا عندما تظهر بجرأة عبر الثلج. تحتوي الزعفران الهولندية على زهرة أكبر، لكن أنواع الزعفران تأتي بألوان جميلة، مثل اللون الأصفر الشاحب لـ “Cream Beauty” أو “Romance” أو اللون الأزرق الباستيل لـ “Blue Pearl”. زرعها بالقرب من الجزء الأمامي من فراش الزهرة أو في جميع أنحاء حديقتك للحصول على سجادة متلألئة ذات لون رقيق. كما أنها تبدو رائعة عند زراعتها بالقرب من أزهار النرجس الصفراء الزاهية التي تزهر مبكرًا (مثل “Tete a Tete” أو “Jetfire”) للحصول على تباين ألوان مثير.
“أليدا” القزحية القزمة
القزحية الشبكية، والمعروفة أيضًا باسم القزحية الشبكية أو الشبكية، هي قزحية قزمة يبلغ طولها من 6 إلى 8 بوصات فقط. تزدهر في أوائل الربيع، مباشرة بعد قطرات الثلج. على عكس القزحية الملتحية وأنواع القزحية الأخرى التي تنمو من الجذور، تنمو القزحية الشبكية من البصيلات. زرعها في الخريف عندما تزرع المصابيح الربيعية الأخرى. “Alida” هو نوع أحدث يحتوي على العديد من ظلال اللحى ذات اللون الأزرق الفاتح والأصفر. تشمل أصناف القزحية الشبكية الزرقاء الأخرى “Cantab” و”Harmony”. ابحث أيضًا عن “كاثرين هودجكينز”، وهي قزحية هيستيريويد مع علامات ضربات الفرشاة باللون الأزرق الفاتح.
“فاليري فينيس” موسكاري
معظم صفير العنب (موسكاري) يأتي بظلال من اللون البنفسجي المتوسط إلى الأزرق الداكن. هناك أيضًا أصناف بيضاء وحتى وردية شاحبة متاحة. لكن أحد الأصناف ذات اللون الأزرق الفاتح ازدادت شعبيته في السنوات الأخيرة: “فاليري فينيس”، الذي سمي على اسم بستاني بريطاني مشهور في القرن العشرين. سيزداد صفير العنب الأزرق الفاتح الجميل هذا كل عام بعد الزراعة ويوفر لونًا أزرق فاتحًا رائعًا في أسرة الزهور الربيعية. إنهم يحبون التربة جيدة التصريف وسوف يزدهرون في ظروف الظل الجزئي.
“السترة الزرقاء” صفير هولندي
تعتبر الزنابق الهولندية مفضلة في الربيع لألوانها الجميلة ورائحتها المسكرة. تزدهر في منتصف الربيع وتعمل بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة. هناك العديد من الأصناف الزرقاء. تحتوي “السترة الزرقاء” على خطوط زرقاء داكنة أسفل وسط كل زهرة. “Delft Blue” هو لون نكة شاحب. يتراوح لون “Peter Stuyvesant” من اللون الأرجواني الداكن إلى اللون الأزرق الداكن في منتصف الليل. تحتوي “البحرية الملكية” على زهور مزدوجة كبيرة ذات لون أزرق داكن غني. “Blue Ice” والمعروف أيضًا باسم “Sky Jacket” هو لون أزرق شاحب. يعد منتصف الخريف وأواخره هو أفضل وقت لزراعة الزنابق التي تحتاج إلى درجات حرارة باردة لتزدهر.
زهرة الرياح الإغريقية
تأتي هذه الزهور الرقيقة التي تشبه الأقحوان بظلال من اللون الأزرق من النكة إلى الأزرق السماوي، وكذلك الأبيض. تُعرف باسم زهور الرياح الإغريقية (شقائق النعمان بلاندا)، وهي تصمد جيدًا في مواجهة الطقس القاسي أحيانًا الناتج عن عواصف الربيع. تزرع المصابيح الصلبة التي تشبه الجوز في الخريف. من خلال تجربتي، يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تثبيته، ولكن بعد عام أو عامين من زراعته، فإنه يزدهر بشكل جميل كل ربيع. إنها تبدو رائعة في مساحات الحدائق الصخرية وفي مقدمة الحدود.