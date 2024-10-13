يوصي البستاني المحترف لدينا باستخدام 12 بصيلة زنبركية مزهرة باللون الأزرق لزراعتها هذا الخريف

ربما لا يوجد مشهد أكثر إثارة للبستاني المتعطش من ساحة مليئة بالمصابيح الربيعية المزهرة بالكامل. تبشر المصابيح بموسم البستنة، وتعد ألوانها مشهدًا مرحبًا به بعد أشهر الشتاء الطويلة والكئيبة. يستمتع بعض البستانيين بخلط العديد من الألوان معًا، بينما يخطط آخرون بعناية لألوان محددة من الألوان الربيعية عند اختيار مصابيحهم. تأتي بعض أزهار الربيع الأكثر موثوقية في مجموعة واسعة من ظلال اللون الأزرق، ومناسبة للعديد من الحدائق المختلفة.

بشكل عام، يجب زراعة معظم البصيلات المزهرة في فصل الربيع بدءًا من منتصف الخريف وحتى أواخره. العديد من المصابيح المزهرة الزرقاء هي أزهار مبكرة إلى حد ما، مثل الزعفران والزنابق والأجراس الزرقاء، ويمكن زراعتها بالقرب من النباتات المعمرة التي تتفتح في الربيع والتي ستبدأ في الاستيقاظ تمامًا كما تبدأ أوراق الشجر في الموت. تحقق من أوقات الإزهار قبل الطلب أو الشراء لتحقيق أقصى استفادة من خطط تصميم حديقة الربيع الخاصة بك.

تبدو المصابيح المزهرة الزرقاء رائعة مع أي لون آخر تقريبًا في حديقة الربيع. يبدو اللون الأزرق الفاتح جميلًا بشكل خاص إلى جانب الزهور الوردية أو الحمراء أو البرتقالية الساخنة، بينما يبدو اللون الأزرق الداكن رائعًا مع الزهور البيضاء والصفراء والوردية الفاتحة. من خلال تجربتي كبستاني محترف، قمت بتجميع بعض الأصناف الزرقاء المفضلة لدي المزهرة الربيعية، وكلها سهلة العناية وموثوقة، لتأخذها بعين الاعتبار عند زراعة المصابيح الربيعية.