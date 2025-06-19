يوضح أنتوني فولب أنيكيز يانكيز ما حدث من خطأ في خطأ مكلف

اعترف أنتوني فولبي بأنه لعب ليلة الأربعاء ، ويكلف يانكيز فرصة لإنهاء سلسلة خسارة المباريات الخمس.

في الجزء العلوي من الشوط الثامن ، مع ربط اللعبة 2-2 ، وتم تحميل القواعد مع واحدة خارج ، ضرب جو أديل ، إلى شورتستوب في السنة الثالثة ، الذي سرق الكرة أمامه وشرع في رمي أوزوالد بيرازا بشكل خاطئ في القاعدة الثانية.

سمح الخطأ الحاسم بالتشغيل للملائكة في الفوز 3-2 في برونكس على الرغم من أن يانكيز كسر خطهم البالغ 30 نقطة دون تسجيل الجري.

كان فولب سريعًا في هز رأسه بعد المسرحية وكان لديه كلمات قليلة ليقولها بعد المباراة.

قال فولب عن الخطأ: “مباشرة ، يجب أن أكون عدوانيًا. اذهب واحصل على الكرة وجعل المسرحية”. “بقدر هذا ، هذا كل ما هو. إنه أول قراءة قبالة الخفافيش.

قال المدير آرون بون: “لقد أصيبت بحادة. بدا الأمر وكأنه قفز قليلاً. لم أشاهد إعادة تشغيلها بعد ، كما تعلمون ، من الواضح أنه لم يتعامل مع الكرة”.

فولب ، الفائز بقفاز الذهب 2023 ، خرج أيضًا من المتأرجح في المباراة النهائية من المباراة على قاطع 95.1 ميل في الساعة من الملائكة الأقرب كينلي يانسن مع الجري المحتمل على القاعدة.

كان Volpe 0 مقابل 4 مع ثلاثة تمريرات. هو 1 مقابل 18 في مبارياته الخمس الماضية.

ومع ذلك ، يقول بون إن خفافيش فولبي الأخيرة كانت صلبة.

وقال بون: “في الآونة الأخيرة ، في معظم الأحيان على ما يرام. في اليومين الأخيرين ، أشعر أن BPS له خلال اليومين الماضيين كانت جيدة حيث يقوم بحركة جيدة”. “عندما تحدثت عن نوع من العام طوال العام ، أشعر أنه يتفهم ذلك بشكل أفضل ويعرف ما يبدو عليه الأمر والتصنيع الذاتي بشكل أفضل قليلاً. لذلك ، الليلة ، كما تعلمون ، حيث لم يكن ذلك الخطوة التي رأيتها في BP. لم يكن ذلك فعالًا من هذا القبيل ، لكنه سيعمل من خلال هذا.

جاء عثرة أخرى في الطريق في الشوط الثاني عندما تم القبض على فولب وهو يسرق – السادس من العام – في القاعدة الثانية.

لقد افتقر إلى المنطقة هذا الموسم ، والتي كانت قوة في العامين الماضيين.

فولب لديه ثماني قواعد مسروقة في الموسم.