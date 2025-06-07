يوضح Shaq شيئًا واحدًا عن الانضمام إلى ESPN في الموسم المقبل

لقد أوضح شاكيل أونيل أنه لن يتغير في شبكته الجديدة التي ستصبح قريبًا.

أثناء ظهوره على “عرض ريتش آيزن” يوم الجمعة ، وقف أونيل مرة أخرى على حقيقة أنه ومضيفه تشارلز باركلي لن يغيروا شخصياتهم من أجل ESPN.

وقال أونيل: “ليس لدي أي مخاوف لأنني أعرف شخصًا واحدًا أنك لن تتغير أبدًا ، وأنا أعرف رجلًا آخر قريبًا منه”. “اللاعبان الآخران – الاستماع ، إرني (جونسون) هو محترف بارز ويمكنه التكيف مع أي موقف.

“إرني هو الرجل الذي يبقينا حقًا عن المتاعب وكيني محترف ، لكن تشاك موجود على الخط وأنا أسفل تشاك. لا يتغير تشاك. أنا لا أتغير.”

أشار O’Neal ، 53 عامًا ، أيضًا إلى “The Pat McAfee Show” على الشبكة كنموذج يمكن أن يتبعه “داخل الدوري الاميركي للمحترفين” في الموسم المقبل.

وأضاف أونيل: “لقد رأيت في الواقع شيئًا بالأمس حيث قلت إن ESPN سوف يعطينا نفس عدم الرؤية التي يمنحونها بات مكافي”. “لذا ، اسمع ، سنذهب فقط إلى الاستمتاع ، ونفعل ما نفعله ونتحدث عن اللعبة التي نحبها ونحاول فقط أن نجعل الناس يضحكون”.

أصر كل من O’Neal و Barkley في مناسبات متعددة على أنهما يخططان للبقاء على حاله على الرغم من تغيير الشبكة ، حيث قال الأخير في الشهر الماضي أنه يجرؤ على إطلاق النار عليه.

قال باركلي خلال حلقة من “لا @ أنا مع دان داكيتش” ، لكل إعلان فظيع ، “لن أغير شخصيتي”.

“ليس أحد – لا يستطيعون إطلاق النار علي. أنا أجني الكثير من المال لأطلق النار عليه. لذا ، لا يمكنهم إطلاق النار علي. أولاً وقبل كل شيء ، إذا أطلقوا النار علي ، فعليهم أن يدفعوا لي لمدة سبع سنوات ، وسأستقيل قبل ذلك. ولكن إذا أرادوا إطلاق النار علي ، فسأحبهم أن يفعلوا ذلك.

“القرار الوحيد الذي اتخذه هو المدة التي سأعمل فيها … أنا لست قلقًا بشأن إطلاق النار. ولا أحد في ESPN سيخبرني ماذا أقول أو أفعل. الفترة.”

“داخل الدوري الاميركي للمحترفين” ، الذي تم بثه على TNT منذ عام 1989 ، سيجعل التبديل إلى ESPN في الموسم المقبل.

لا يزال تيرنر مستعدًا لإنتاج العرض عن طريق ترخيصه لـ ESPN.