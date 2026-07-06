يوفر حامل أدوات المطبخ الدوار هذا المساحة من خلال وضع جميع أدواتك في متناول يدك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا كنت تبحث دائمًا عن طرق لاستخدام المساحة الخاصة بك بشكل أكثر كفاءة، فربما تكون قد اتبعت بالفعل الدليل النهائي لترتيب مطبخك. للحصول على حل جيد آخر لتوفير المساحة، ألقِ نظرة على حامل أدوات المطبخ المفيد والمزخرف الذي يدور بالفعل. حامل أدوات Gorsent من أمازون يدور، مما يسمح لك بسهولة الحصول على أي أداة تحتاج إلى استخدامها أثناء الطهي. علاوة على ذلك، فهو يسمح لك بنقل أدواتك من الدرج إلى المنضدة. يمنحك هذا على الفور مساحة درج إضافية للعناصر الأخرى. في الواقع، قد تجد أن الدرج الفارغ الآن يعد مثاليًا لتخزين الوجبات الخفيفة.

ووفقا لغورسينت، فإن كل حامل للأواني مصنوع يدويا من الأخشاب الطبيعية على يد نجار ماهر. يتميز بلمسة نهائية ناعمة وجميلة يسهل الحفاظ عليها نظيفة بمسح قطعة قماش مبللة. مع تصنيف 4.9 نجوم ومئات التقييمات، فإن العديد من العملاء الذين اشتروا هذا المنتج يحبون جودة جودة المنتج. إنها كبيرة بما يكفي لحمل مجموعة من أدوات المطبخ، ولكن وظيفة التدوير تعني أنك لن تتحسس ما تحتاجه عندما يكون لديك وعاء أو مقلاة على الموقد. يحتوي الحامل على قبضة غير قابلة للانزلاق في الجزء السفلي بحيث يبقى في مكانه على المنضدة، مما سيساعد أيضًا على تسهيل الدوران قليلاً. نظرًا لأن القطعة مطلية بالورنيش، فقد تلاحظ رائحة قوية عند إخراجها من الصندوق لأول مرة، ولكن يجب أن تتبدد هذه الرائحة بمجرد مسحها بقطعة قماش مبللة.