يوفر Miles McBride رفعًا ضخمًا من مقعد Knicks ، بالإضافة

Memphis – لدى Knicks أسوأ سجل في الدوري الاميركي للمحترفين و Grizzlies أفضل.

ولكن في ليلة الجمعة 114-113 في نيويورك في FedEx Forum ، فاز محميات Tom Thibodeau في معركة النقاط بالفعل ، وكان ذلك إلى حد كبير بسبب ليلة فعالة من مايلز ماكبرايد.

انخفض الحارس 17 نقطة في 7-for-11 اطلاق النار من الميدان ، بما في ذلك مربى مذهل على ممفيس سانتي الداما.

كان هذا هو أبرز ما في المساء ، وكان ماكبرايد يعلم أن المحاولة كانت تحدث بعد أن تغلب على لوك كينارد عن سال لعابه.

قال ماكبرايد: “لقد تصورت إذا ضربته ، كنت سأغمرها”.

يقوم McBride بمتوسط ​​أعلى مستوياته المهنية في النقاط والارتداد والمساعدة والدقائق بينما يتمتع بأفضل ما لديه من صحة جيدة في فبراير.

كان لديه قضايا في الركبة وأوتار أوتار الركبة في وقت سابق من الحملة.

“من الواضح أنك يجب أن تكون في الملعب لعرض ما لديك. لذلك أشعر أنني كنت متوقفة قليلاً من خلال تلك الإصابات. فقط توقيت صعب. ثم العثور على إيقاع في الملعب ، طرق يمكنني المساهمة “. “لا يتعلق الأمر دائمًا بالتسجيل. إنه يتعلق بعمل المسرحيات. طالما استطعت عرض قدراتي ، لدي فرصة كبيرة للقيام بذلك. “

بدأ كل من جوش هارت وكارل أنطثوني تاونز ليلة الجمعة-وبشكل من قبيل الصدفة ، هبط كلاهما في مشكلة كريهة-بعد إدراجهما على أنهما مشكوك فيهما مع إصابات في الركبة.

غاب المدن اللعبة السابقة مع اعتلال الأوتار الرضفي ، وهي قضية متكررة للمركز.

غاب هارت أيضًا عن العديد من الألعاب مع الألم في ركبته اليمنى.

أحدث تشخيص هارت هو “انصباب الركبة” ، وهو تراكم السوائل في مفصل الركبة.

اختار جالين برونسون لحوم البقر الشخصية مع تايلور جينكينز مدرب ممفيس ، الذي صرخ على ما يبدو شيئًا في برونسون أو حوله في وقت مبكر من الربع الأول.

في رد الفعل ، حدق برونسون في جينكينز في العديد من الممتلكات وفكه في المدرب طوال النصف الافتتاحي.

ورفض حارس النقطة معالجة ما حدث في مقابلة ما بعد اللعبة.

أعلن أرييل هوكبورتي لعملية جراحية “لتصدي” للدموع في الغضروف المفصلي.

تعرض الصاعد ، الذي تم صياغته في المركز الخامس والخمسين ، للإصابة يوم الأربعاء في بداية مسيرته الأولى.

قال برونسون: “من المؤسف أن نرى ذلك”. “من الواضح أننا سنصلي من أجل الشفاء السريع ، فقط تأكد من أن عقليته صحيحة ، وعقليته صحيحة. لقد كنت أقول هذا طوال العام ، أنا فخور حقًا بما تمكن من فعله في وقت قصير. لا يمكن أن تنتظر لإعادته في أقرب وقت ممكن. “